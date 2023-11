Podcast Azul. A agricultura intensiva está a ameaçar milhares de espécies na Europa

Neste episódio, ouvimos a bióloga Catarina Ferreira sobre os milhares de espécies em via de extinção por todo o mundo. Siga o podcast do Azul nas aplicações habituais.

Cerca de uma em cada cinco espécies de animais e plantas europeus incluídas em listas vermelhas de espécies está em risco de extinção. Foi esta a primeira grande conclusão de um estudo que reuniu dezenas de investigadores que analisaram as várias listas vermelhas da União Internacional da Conservação da Natureza (IUCN) publicadas tanto para a fauna como para a flora europeia desde 2006 até ao final de 2020. O estudo foi publicado na quarta-feira, na revista Plos One.

Ao todo, foram analisadas 14.669 espécies, cerca de 10% das espécies de flora e de fauna que existem na Europa. Daquelas, 2839 estão ameaçadas. “Os nossos resultados revelam que 19% das espécies europeias estão ameaçadas”, lê-se logo no resumo do artigo. “O maior risco de extinção é para as plantas (27%) e invertebrados (24%), comparado com o dos vertebrados (18%).” O estudo também mostrou que a agricultura intensiva é a maior ameaça para as espécies europeias.

Neste episódio do podcast Azul, ouvimos a bióloga portuguesa Catarina Ferreira, que ajudou a coordenar o estudo enquanto investigadora do Centro para a Investigação Ambiental Helmholtz, em Leipzig, na Alemanha.​

No podcast Azul, falamos de assuntos complexos de forma simples, do clima à biodiversidade, da atmosfera aos oceanos, dos glaciares à poluição, da energia à sustentabilidade.

Siga o podcast Azul no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Conheça os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um e-mail para podcasts@publico.pt.