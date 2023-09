Podcast Azul. Jovens voltam de Estrasburgo com esperança. “Estou a lutar por algo que vai dar frutos no futuro”

EPA/EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS/HANDOUT

Neste episódio, ouvimos alguns dos seis jovens que levaram 32 países ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos por inacção climática. Siga o podcast do Azul nas aplicações habituais.

A 27 de Setembro de 2023, um grupo de seis adolescentes e jovens portugueses, entre os 11 e os 24 anos, fez história: no primeiro caso submetido ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos em matéria climática, estando em causa o incumprimento dos Estados no que toca à emissão de gases com efeito de estufa, o seu processo foi ouvidos perante um júri que está agora a analisar a acusação feita a 32 Estados por não fazerem o suficiente em matéria de acção climática.

Chamam-se Cláudia Agostinho (24 anos), Martim Agostinho (20), Mariana Agostinho (11) e Catarina Mota (23), naturais de Leiria, e Sofia Oliveira (18) e André Oliveira (15), de Almada. Os seis jovens juntaram-se em 2017, depois dos incêndios devastadores em Pedrógão Grande e Mação, com o apoio da Global Action Legal Network (GLAN), associação não lucrativa que tem feito o acompanhamento jurídico desde o início do processo.

Neste episódio do podcast Azul, ouvimos Cláudia Agostinho e os irmãos André e Sofia Oliveira, em conversas gravadas à saída da audiência no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.

No podcast Azul, falamos de assuntos complexos de forma simples, do clima à biodiversidade, da atmosfera aos oceanos, dos glaciares à poluição, da energia à sustentabilidade.

Siga o podcast Azul no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Conheça os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um e-mail para podcasts@publico.pt.