Há uma “bolha” de unicórnios a rebentar? As razões da queda da Farfetch

O grupo Coupang, oriundo da Coreia do Sul mas com importantes operações nos EUA, chegou a acordo para ficar com a Farfetch.

José Neves vende a empresa que criou por 500 milhões de dólares. Mas mais do que uma compra, o negócio é um resgate - os 500 milhões serão integralmente metidos num empréstimo de curto prazo na própria Farfetch, para garantir que não encerra de imediato por falta de liquidez.

Mas a Farfetch não é caso único. Nos últimos meses têm-se multiplicado casos de empresas com grandes avaliações que, de um dia para o outro, declaram insolvência.

Porque é que isso está a acontecer? O explica a queda da Farfetch e o que é que isso significa para outras empresas do mesmo género?

Neste P24, conversamos com o jornalista do PÚBLICO Victor Ferreira.

