Porque é que os preços das casas continuam a subir? Estamos numa “bolha imobiliária”?

Mesmo com a Euribor cada vez mais alta, os preços no sector da habitação continuam a aumentar, o que faz com que comprar casa seja cada vez mais difícil para quem precisa de recorrer ao crédito.

O aumento dos preços tem abrandado, mas continua a tendência de subida. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, no primeiro trimestre deste ano, o preço mediano dos alojamentos familiares em Portugal registou um aumento de 7,6% face a igual período do ano passado. Apesar do crescimento significativo, esta taxa de variação representa um abrandamento em relação ao último trimestre do ano passado, quando os preços tinham aumentado 10,7% – e, nessa altura, essa subida também já representava uma desaceleração.

Há vários anos que se discute se Portugal vive uma "bolha imobiliária". Essa "bolha" poderá vir a rebentar nos próximos meses? Ou os preços continuarão a subir, mesmo que mais lentamente e com mais dificuldade no acesso ao crédito?

Neste P24, conversamos com o economista Filipe Garcia, presidente da empresa IMF - Informação de Mercados Financeiros.

