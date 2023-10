Podcast Azul. Uma viagem pelos glaciares do Árctico

Neste episódio, ouvimos Graça Fonseca, ex-ministra da Cultura e co-fundadora da agência Because Impacts, sobre uma expedição à Gronelândia. Siga o podcast do Azul nas aplicações habituais.

Qual é a sensação de estar no Árctico? Neste episódio do podcast Azul, ouvimos Graça Fonseca, ex-governante e co-fundadora da agência Because Impacts, sobre uma expedição para lideranças femininas que foi conhecer o impacto das alterações climáticas no Ártico e de que forma é possível desencadear a transformação necessária para cuidar do planeta.

No podcast Azul, falamos de assuntos complexos de forma simples, do clima à biodiversidade, da atmosfera aos oceanos, dos glaciares à poluição, da energia à sustentabilidade.

