João Torres será o director de campanha de Pedro Nuno Santos para as legislativas

O secretário-geral adjunto de António Costa no PS, João Torres, vai ser o director de campanha do novo líder socialista, Pedro Nuno Santos, para as legislativas de 10 de Março, anunciou esta quinta-feira o partido.

Mestre em engenharia civil, João Torres nasceu a 24 de Abril de 1986 (37 anos) e integrou dois dos executivos de António Costa como secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor nos XXI e XXII governos constitucionais.

Deputado na XII Legislatura e na actual (XV), João Torres ascendeu a número dois de António Costa no PS após a saída de José Luís Carneiro para o Ministério da Administração Interna.

João Torres foi também secretário-geral da Juventude Socialista entre 2012 e 2016, sucedendo a Pedro Delgado Alves.