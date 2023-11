Duarte Cordeiro apoia Pedro Nuno e compara-o a Costa e Soares

O ministro do Ambiente e da Acção Climática, apoiante de longa data de Pedro Nuno, realçou também a capacidade de “diálogo” com “outras forças políticas” que o candidato a secretário-geral do PS tem.

Duarte Cordeiro, ministro do Ambiente e da Acção Climática, anunciou esta segunda-feira o seu apoio a Pedro Nuno Santos, candidato a secretário-geral do PS. O ministro elogiou o “carisma” do candidato, que compara ao das “lideranças” de Mário Soares e António Costa, e notou a sua capacidade de “diálogo” com “outras forças políticas”.

Cordeiro, que é um aliado político de Pedro Nuno Santos há muitos anos — foi o segundo subscritor da sua moção ao congresso do PS, em 2018, e pertence aos chamados “jovens turcos”, uma espécie de ala esquerda do partido desde que António Costa é seu secretário-geral —, recorreu ao Facebook para anunciar o seu apoio ao antigo ministro das Infra-Estruturas e da Habitação.

Por reconhecer em Pedro Nuno Santos “força, coragem, carisma e convicção”, Cordeiro crê que o candidato será o “melhor líder” para o “futuro colectivo e para os tempos difíceis que enfrentaremos”. E para aqueles com “dúvidas sobre a importância da força e do carisma”, o ministro do Ambiente recorda a “importância” que estes atributos tiveram em “lideranças como as de Mário Soares ou de António Costa”.

Ainda, para Cordeiro, os actuais “tempos políticos” exigem “diálogo com a sociedade e outras forças políticas”, desde que a “autonomia”, os “ideais”, a “capacidade de inclusão” e a “unidade” do PS não fiquem postos em causa — algo que, assegura, será garantido pelo que candidato que apoia.

Por fim, diz Cordeiro, Pedro Nuno Santos será capaz de garantir ao país “um projecto de desenvolvimento económico, industrial e verde que mantenha o rumo da valorização dos rendimentos e das pensões e que normalize e melhore o funcionamento do Estado social, em vez de o eliminar”.

Duarte Cordeiro é o quarto ministro a demonstrar o seu apoio a Pedro Nuno, depois de Marina Gonçalves, ministra da Habitação, João Costa, ministro da Educação, e Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial, já o terem feito. Este domingo, citado pela CNN Portugal, Pedro Nuno Santos disse que contava com o apoio de seis ministros.

As eleições directas para o cargo de secretário-geral do PS estão marcadas para 15 e 16 de Dezembro. Já o congresso será nos dias 5, 6 e 7 de Janeiro. José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna, e Daniel Adrião são os adversários de Pedro Nuno Santos.