Carneiro felicita Medina e deixa recado: “Pagar aquilo que devemos é mesmo essencial”

Candidato a líder do PS deixa recado a Pedro Nuno Santos no arranque da comissão nacional que vai marcar o calendário dos socialistas.

O candidato a secretário-geral do PS e ministro da Administração Interna chegou, na manhã deste sábado, à reunião da comissão nacional socialista a dar os parabéns ao colega Fernando Medina pela melhoria da notação financeira do país pela agência Moody’s. José Luís Carneiro vincou ser “condição essencial” que o país mantenha as contas certas, mas não resistiu a um recado a Pedro Nuno Santos: “Sempre aprendi desde criança que pagar aquilo que devemos é mesmo essencial.”

“Esse sinal de confiança [da subida do rating] é fundamental, quer para financiar as nossas condições de desenvolvimento, quer para manter o estatuto de Portugal como um país que honra os seus compromissos internacionais. E é essencial para continuarmos a valorizar os rendimentos e a permitir melhorar a condições de vida para os que querem realizar-se plenamente no nosso país”, disse José Luís Carneiro à chegada ao hotel Myriad, na zona do Parque das Nações, em Lisboa.

Carneiro reforçou a “saudação” ao ministro das Finanças, “ao primeiro-ministro e a todo o Governo” (onde se inclui). “Isto significa um compromisso colectivo do país de manter as contas certas”.

Questionado pelos jornalistas se a importância desse legado das contas certas para alguém que quer passar a liderar o partido, José Luís Carneiro não hesitou em considerá-lo “fundamental”. “Sempre aprendi desde criança que pagar aquilo que devemos é mesmo essencial e, portanto, o país ser hoje reconhecido em termos internacionais pela grande credibilidade nas contas públicas é um factor crucial para enfrentar o quadro absolutamente exigente que vamos ter que enfrentar no futuro”, acrescentou.

Um claro recado a Pedro Nuno Santos, que em Dezembro de 2011 foi o protagonista de um episódio que se lhe colou como uma segunda pele e fez dele o homem do “não pagamos” a dívida. Num jantar de Natal do PS em Castelo de Paiva, Pedro Nuno Santos, então presidente da federação socialista de Aveiro, defendeu que Portugal poderia ameaçar não pagar a sua dívida: “Estou a marimbar-me que nos chamem irresponsáveis. Temos uma bomba atómica que podemos usar na cara dos alemães e franceses. Essa bomba atómica é simplesmente não pagarmos”, disse na altura num discurso entusiasmado.

“Ou os senhores se põem finos ou nós não pagamos (…) Se não pagarmos a dívida e se lhes dissermos, as pernas dos banqueiros alemães até tremem”, afirmou, e defendeu que o então Governo PSD/CDS devia ignorar as exigências dos credores internacionais para poupar os portugueses aos sacrifícios da austeridade.