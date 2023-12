Independentistas bascos recuperam Pamplona com os votos dos socialistas

Os gritos de “UPN kampora [fora]” e de “independentzia” vindos da praça do município ouviam-se na sala do plenário durante a votação. Cá fora, o ambiente era meio de festa – houve música –, meio de confronto: além dos apoiantes do EH Bildu, que se juntaram para celebrar a moção de censura que devolveu o poder na autarquia de Pamplona ao seu partido, houve também um protesto de simpatizantes da União do Povo Navarro (UNP). Para derrotar o partido conservador e votar ao lado dos independentistas bascos, os conselheiros (vereadores) socialistas tiveram de ser escoltados até à câmara municipal.

“Agradeço aos membros do grupo progressista e aos milhares de pessoas que tornaram possível a maioria que me trouxe aqui”, afirmou Joseba Asiron, depois de tomar posse como presidente da autarquia. O candidato do Bildu, que chegou ao cargo com os votos dos oito conselheiros do seu grupo, dos quatro do Partido Socialista de Navarra (PNS), dos dois do Geroa Bai e do voto do representante do Contigo-Zurekin​, apelou ainda à “convivência” e prometeu “procurar consensos” e respeitar “os que pensam de maneira diferente”.

Asiron regressa assim à liderança do município a que já presidiu entre 2015 e 2019 – na altura, sem precisar dos votos dos socialistas, que apoiam agora pela primeira vez a esquerda nacionalista basca.

“Hoje, o PNS entrega ao Bildu um grande prémio que procurava há muito e que permite a Pedro Sánchez manter o lugar”, afirmou durante o debate a autarca cessante, Cristina Ibarrola, referindo-se ao apoio dado pelo EH Bildu à investidura de Sánchez, permitindo-lhe formar Governo depois das legislativas de Julho, uma eleição em que o PP foi o partido mais votado. Sánchez, acusou a autarca, “vende a cidade por seis votos, tal como fez Judas Iscariote”.

O debate que terminou com a sua derrota, disse ainda Ibarrola, é o “final desta obra macabra intitulada traição a Pamplona e sem surpresas, com um final escrito há meses. Ibarrola tomou posse em Junho, um mês depois das eleições municipais terem dado à UNP nove conselheiros (num total de 20), quando socialista e independentistas não conseguiram entender-se (juntos, com os restantes eleitos de esquerda, teriam a maioria).

Entretanto, houve eleições legislativas e o Partido Popular, de Alberto Núñez Feijóo, foi o mais votado, mas Sánchez negociou um acordo com os independentistas bascos e catalães (a troco de uma polémica amnistia aos envolvidos no referendo ilegal de 2017) e continuou no poder.

Os socialistas garantem que não vão governar com o Bildu e que só decidiram votar ao lado dos nacionalistas na moção de censura por causa do bloqueio que se vivia em Pamplona.

Ibarrola, afirmou a porta-voz do PSN Marina Curiel, para justificar o seu voto, “nunca quis chegar a acordos, impedindo o avanço da cidade” e não foi “capaz de aprovar o orçamento, nem apresentou projecto de orçamento”. A autarca, acusou ainda Curiel, passou os últimos meses empenhada numa “acção política prepotente, opaca e alheia ao diálogo, desprezando continuamente o resto das forças políticas, apesar de estar em minoria”.

No fim de um mandato de 194 dias, Ibarrola e a UPN só contaram com o apoio dos dois conselheiros do Partido Popular Navarro. Carlos García Adanero, porta-voz do PP regional, ainda apelou aos conselheiros socialistas para que desobedecessem ao seu partido. “Cumpram com os vossos eleitores e não com Sánchez”, pediu.

Para o líder da direita e da oposição em Espanha, Sánchez “decidiu acabar o ano a brindar com o Bildu”. Apoiar o Bildu, considerou Feijóo, “é a ultima linha vermelha, que nem os espanhóis que mais se opõem a Sánchez pensaram que podia acontecer”.