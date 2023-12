De volta aos tops, a rainha do Natal Mariah Carey acaba o namoro com Bryan Tanaka

A artista de All I want for Christmas is you e o coreógrafo começaram a namorar em 2016. O fim da relação está a ser avançado pela imprensa norte-americana.

A “rainha do Natal” acabou de perder tudo o que queria receber de presente. Chegou ao fim a relação de sete anos entre Mariah Carey e Bryan Tanaka. A notícia está a ser avançada pela imprensa de celebridades norte-americana, dias antes do Natal, quando a cantora acaba de regressar ao número 1 do Top 100 da Billboard com o êxito All I want for Christmas is you.

De acordo com a revista People, Tanaka não tem acompanhado Mariah Carey nos últimos dois meses, quando a artista iniciou a digressão Merry Christmas One and All, baseada na canção mais ouvida do Natal. Além disso, a mesma publicação noticia que os dois terão terminado o namoro e a cantora vai passar o Natal acompanhada pelos dois filhos, Monroe e Moroccan, numa estância de esqui em Aspen. As crianças, uma menina e um menino, com 12 anos são fruto do relacionamento com Nick Cannon.

O site Page Six também noticia a separação e aponta o principal motivo: a diferença de idades. O coreógrafo Bryan Tanaka tem 40 anos e Mariah Carey 54. Estão em fases que querem “coisas diferentes”, justificou a fonte ouvida pela publicação. É que Tanaka ainda quer ter filhos e Carey já está satisfeita com os gémeos.

Há uma década que o coreógrafo e a cantora trabalham juntos, mas assumiram o namoro em 2016. A relação gerou desde logo más reacções na imprensa, não só pelos 14 anos de diferença, mas também por ele ser um dos bailarinos da cantora ─ que se tornou, entretanto, também seu agente. A história foi comparada à de Britney Spears e Kevin Federline, mas acabou por ser bem menos dramática.

Bryan Tanaka sempre se manteve discreto, ao lado de uma das maiores divas da música e assistiu ao seu relançamento enquanto diva do Natal, nos últimos anos, com All I want for Christmas is you a assumir a forma de um hino ─ há 63 semanas no top das canções mais ouvidas.

Na semana passada, foi destronada por instantes por Rockin’ around the Christmas Tree de Brenda Lee, agora com 78 anos. A canção foi oficialmente lançada em 1958, quando a artista tinha apenas 13 anos e só atingiu o primeiro lugar da tabela este ano. Foi um sucesso efémero já que Mariah Carey não tardou a regressar à liderança, tanto na Billboard, como no Spotify.

Entretanto, também na semana passada, Mariah Carey esteve na Casa Branca com os gémeos Monroe e Moroccan, para ver as decorações festivas lado a lado com o Presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris. Nas fotografias partilhadas, pode ver-se a cantora a pendurar um ornamento na grande árvore de Natal.

Da relação tóxica aos gémeos

Agora oficialmente de volta ao topo, Mariah prepara-se para mais um Natal, mas solteira, o que, durante toda a sua carreira, é um inédito. Em 1993, casou-se com Tommy Mottola, presidente da Sony Music, que conheceu numa festa em 1988 e a quem se atribui o lançamento da sua carreira musical. “O relacionamento surgiu de um trabalho intenso juntos. Quer dizer, tornou-se uma situação em que 24 horas por dia, sete dias por semana, estávamos a trabalhar muito para tentar fazer aquele primeiro álbum”, contou o próprio Mottola numa entrevista em 2013.

Também Mariah Carey falou abertamente sobre esse casamento e da diferença de idades do casal ─ quando se casaram, ele tinha 44 anos e ela 23. “Não tinha liberdade como ser humano. Foi quase como estar presa”, confessou em 2019 à revista Cosmopolitan, rotulando a relação de “tóxica”.

Depois do divórcio, manteve uma relação breve com o cantor espanhol Luis Miguel, seguindo-se o casamento com o apresentador de televisão Nick Cannon, em 2008, pai dos filhos. Cannon já confessou que Mariah Carey foi o “maior amor” da sua vida, mas justificou o divórcio com incompatibilidades. “Imaginem que o Trump e o Putin tinham de viver na mesma casa”, comparou certa vez ao Los Angeles Times.

Mais um divórcio em 2016 e pouco depois sabe-se que estará a namorar com o empresário australiano James Packer. Foi sol de pouca dura e nesse mesmo ano começa a relação com Bryan Tanaka.