A prenda de Natal de Mariah Carey? O primeiro dueto com a filha Monroe

A voz de Mariah Carey rima com Natal, mas este ano a cantora divide o protagonismo com a filha de 11 anos.

Mariah Carey, reconhecida pelo seu alcance vocal de cinco oitavas, é "Rainha do Natal" (ou, pelo menos, uma das...), com uma longa lista de temas relacionados, entre os quais All I want for Christmas is you (1994, do álbum Merry Christmas), tema que arrepiou meio mundo, em 2003, no também natalício filme O Amor Acontece, com a portuguesa Lúcia Moniz.

Mas, agora, terá avaliado que, sendo rainha, precisava de uma princesa. E decidiu dividir o título natalício com a filha Monroe, de 11 anos. As duas apresentaram-se, com vestidos a condizer na Scotiabank Arena, em Toronto, Canadá. "Esta, aqui, é a minha menina", disse Mariah Carey à multidão que esgotou, na última sexta-feira, a sala de espectáculos. "Há 11 anos, recebi o maior presente (…), quando tive os meus gémeos, Roc e Roe", declarou a cantora.

A seguir, a dupla interpretou Away in a manger."Este é o nosso primeiro dueto", explicou Mariah Carey. Mas não é a primeira vez que partilha o palco com a filha.

Em Julho de 2017, recebeu os gémeos, de 6 anos, no seu concerto, no The Hollywood Bowl, enquanto há três anos, antes da pandemia de covid, teve os filhos a integrarem um dos seus concertos durante a sua residência no Colosseum, no Caesars Palace, em Las Vegas, Nevada. Roc e Roe assumiram o palco para cantar Rudolph the red nosed reindeer. E, no Tik Tok, a família não se coíbe de cantar em conjunto (e nem os cães escapam).