Embora seja fácil para os adultos desiludirem-se com as decorações de Natal — seja por causa do custo, da maçada ou da inevitabilidade de tudo isto —, as crianças tendem a sentir uma excitação desenfreada com as luzes brilhantes e a promessa de brinquedos. É esse entusiasmo que a Casa Branca quer captar com a exposição festiva deste ano, com o tema Magia, Maravilha e Alegria.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt