Cinco receitas para cozinhar o bacalhau neste Natal

As sugestões são dos vencedores do concurso Chefe do Ano, uma competição destinada a cozinheiros profissionais.

Cansado do bacalhau com couves na consoada? O PÚBLICO juntou cinco receitas que são cinco propostas dos premiados com o galardão Chefe do Ano. Este é considerado o “maior e mais importante concurso de cozinha para profissionais em Portugal”, é a mais antiga competição de cozinha, vai na sua 34.ª edição, e é organizada pelas Edições do Gosto. Entre os cinco cozinheiros está Ana Magalhães, a primeira chef a vencer este concurso nacional em 23 anos

Foto Prato de Jeferson Dias, na final em Lamego Filipe Vera-Cruz

Bacalhau de Açorda de Berbigão — Jeferson Dias, Chefe do Ano 2023

Ingredientes:

400gr bacalhau

1kg berbigão

5dl azeite

60gr coentros

100gr alho

50gr pão alentejano

10gr pro espuma quente

5gr alga nori

2gr transglutaminase

60gr óleo de grainha de uva

30gr gel creme frio

sal qb

pimenta qb

30gr açúcar

75gr limão

5gr rebentos de coentros

20gr natas

1 dl vinho branco

50gr cebola

1 uni gás sifão N20

0,3gr gelespesso

Modo de preparação:

Dosear o lombo do bacalhau e colocar a vácuo com um fio de azeite, um dente de alho e uma rama de coentros, reservar as espinhas para o caldo e as aparas para fazer o rolo.

Caldo de bacalhau: Colocar um fio de azeite num tacho e refogar a cebola, um dente de alho e uma rama de coentros. Juntar as espinhas e cobrir com água, deixar cozer por uns minutos, de seguida filtrar o caldo e reservar no frio.

Caldo de berbigão: Colocar um fio de azeite num tacho refogar o alho, de seguida juntar uma rama de coentros e o berbigão, refrescar com vinho branco, tapar e deixar o berbigão abrir, de seguida filtrar e reservar o caldo do berbigão e o miolo do berbigão no frio.

Açorda: Demolhar o pão no caldo do berbigão com mais alhos e coentros esmagados e um fio de azeite, de seguida triturar tudo até obter uma pasta lisa, depois colocar o pro espuma quente e pôr dentro de um sifão com uma carga de gás e reservar.

Com as aparas do bacalhau fazer um rolo com alga nori e congelar, de seguida cortar finamente com a ajuda de uma fiambreira, de maneira obter um carpaccio de bacalhau.

Escolher do restante dos coentros em folha, com uma das partes bringir em água e triturar com caldo de bacalhau, passar por uma rede fina e texturizar com gel creme frio, para obter um gel de coentros. Com a outra parte juntar óleo de grainha de uva e triturar na bimby com temperatura de 70º durante sete minutos a velocidade máxima, depois passar por um pano branco para obter um óleo de coentros e reservar no frio.

Para o gel de limão, fazer uma calda de açúcar muito ligeira e arrefecer de seguida, juntar o sumo de limão e texturizar com o gel creme frio, e reservar.

Para o molho reduzir a nata, de seguida juntar ao caldo de berbigão e texturizar com gelespessa e reservar.

No final, juntar um fio de óleo com o molho e servir.

Foto Ana Magalhães inspirou-se nas suas raízes para confeccionar este bacalhau Filipe Vera-Cruz

Estufado de grão, chouriço e bacalhau — Ana Magalhães, Chefe do Ano 2022

Ingredientes:

500gr grão-de-bico

1 cebola

1 cabeça de alho

50gr cebola picada

40gr chouriço em brunesa

1 ramo hortelã

2 tomate

0,30gr azeite

0,05gr alho

4 folhas de louro

sal qb

pimenta preta qb

0,01gr cominhos

100gr línguas de bacalhau

0,30ml vinho branco 2 lombos de bacalhau da Noruega

Modo de preparação:

Foto Prato de Hugo Alves na final nacional, em Vila Nova de Gaia Filipe Vera-Cruz

Colocar o grão-de-bico de molho durante a noite. Retirar a espinha central e as laterais do lombo de bacalhau. Reservar. Depois do grão demolhado, colocar uma panela ao lume com água e grão-de-bico escorrido, três folhas de louro, uma cebola cortada em quartos, uma cabeça de alho cprtada ao meio, um pouco de hortelã, sal e as espinhas reservadas anteriormente. Deixar cozer. Quando vir que o grão está quase cozido colocar os lombos de bacalhau, deixar cozer quatro minutos. Depois de ambos estarem prontos, retirar os lombos de bacalhau com cuidado, escorrer o grão-de-bico, reservar a água da cozedura, coar para remover os arimáticos e as espinhas. Colocar ao lume um tacho, juntar o azeite, em seguida metade de um chouriço cortado em cubos pequenos, deixar que liberte os seus aromas, adicionar uma folha de louro, a cebola e o alho picados, refogar. Juntar o vinho branco e reduzir, colocar as línguas de bacalhau cortadas em pequenos pedaços, deixar cozinhar. Triturar o tomate, passar por um passador para retirar as peles e as sementes e juntar esta polpa ao preparado anterior. Deixar reduzir, sempre em lume brando. Colocar o grão-de-bico cozido e cobrir com água de cozer o bacalhau e o grão. Deixar cozinhar, temperar com sal, pimenta e cominhos, juntar um pouco de hortelã picada. Colocar uma frigideira ao lume, deixar aquecer, colocar um fio de azeite, os lombos de bacalhau com a pele virada para baixo, reduzir o lume, deixar cozinhar o resto do bacalhau e verificar se a pele está com uma cor dourada. Cortar finamente o chouriço às rodelas. Servir com o estufado de grão-de-bico na base, um lombo de bacalhau em cima e algumas rodelas de chouriço.

Bacalhau e Orelheira — Hugo Alves, Chefe do Ano 2021

Ingredientes:

800gr lombos de bacalhau

600gr cabeça porco fumada

200gr farinha trigo

50gr cebolinhas

100gr açúcar

100ml vinagre de arroz

2gr pimenta em grão

20gr beterraba

500gr cenoura

500gr água

60gr gengibre

20gr alho

15gr malagueta

200gr manteiga

2gr louro

100gr cebola

12 und mini ceboletes

10ml vodca

200ml água tónica ginger beer

100gr alho fermentado

15ml lecitina de soja

5gr crème vinagre balsâmico

30gr sal

1gr cebolinho

30gr echalotes

15gr galanga

80gr lima

100ml azeite

Modo de preparação:

Foto Proposta vencedora do chef Ricardo Luz Cátia Barbosa

Gyozas de Orelheira de Porco:

Para fazer o recheio, numa panela com água cozer a orelheira inteira, com cebola, alho e louro até se desfazer, reservar o caldo e desfiar a carne, sem couratos e ossos. Reservar. Num tacho pequeno derreter 50 gramas de manteiga e adicionar 50 gramas de farinha para fazer uma embamata, onde se acrescenta apenas a água de cozer a orelheira. No fim deste processo, juntar a embamata à carne até obter um recheio cremoso, e finalizar com cebolinho fresco picado e chalota picada salteada. Colocar num saco de pasteleiro e reservar.

Massa das gyozas: Ferver 90 gr de caldo de orelheira e verter para dentro de uma taça com 150 gr de farinha, mexer com a ajuda de dois paus de sushi, até conseguir mexer com as mãos, depois trabalhar a massa muito bem até ficar homogénea. Deixar a massa descansar meia hora, embrulhada em película aderente antes de a esticar e rechear.

Pickles de cebolinhas, em molho Su: Ferver o vinagre de arroz, com o açúcar, uma pitada de sal e a beterraba. Descascar as cebolinhas, cortar em metades, colocar num frasco, verter o molho Su e abafar o frasco. Na hora de empratar, retirar apenas pétalas das cebolas.

Molho de cenoura picante: Triturar as cenouras com 700gr de água num liquidificador, colocar num tacho a ferver em lume médio com a malagueta, gengibre, alho, chalotas e a galanga — tudo picado, e reduzir a metade. De seguida, passar por um chinês de rede fina e voltar ao lume até reduzir novamente a metade. Na hora de empratar com o molho a ferver adicionar, aos poucos, 100gr de manteiga fria, mexendo sempre com umas varas.

Emulsão de Moscow Mule: Num shaker com gelo juntar 5 cl de vodca, água tónica e sumo de uma lima; mexer ligeiramente, retirar o gelo passando para um copo alto, acrescentar a lecitina de soja e misturar com a varinha mágica. Na hora de empratar, emulsionar e colocar apenas o ar.

Creme de alho negro: Num liquidificador, juntar o alho fermentado, o creme de vinagre balsâmico e uma pitada de sal. Triturar até obter um creme liso. Colocr em saco de pasteleiro para empratar.

Bacalhau/gyozas/ceboletes: Num tacho antiaderente, com um fio de azeite, colocar o bacalhau com a pele virada para baixo, as gyozas e os ceboletes sem a rama, deixar corar bem de ambos os lados e finalizar com manteiga até atingir o ponto de noisette.

Servir directamente o bacalhau e as gyozas; rejeitar a camada de fora dos ceboletes, que estará queimada, e servir apenas a parte interior que é mais tenra e cremosa.

Caldeirada de bacalhau, ravioli de sames e língua — Ricardo Luz, Chefe do Ano 2019

Ingredientes:

200gr cebolas

500gr pimento vermelho

50gr alhos

3dl azeite

250gr sêmola de milho

250gr farinha T00

430gr gemas

400gr tomates

200gr batatas

50gr salsa

250gr coentros

150gr sames

800gr caras de bacalhau

150gr bochechas de bacalhau

150gr línguas

200gr limões

10gr suco

4dl vinho branco

Modo de preparação:

Foto Prato que foi a concurso em 2016. Em 2018 e 2020 não houve prato de bacalhau, informa a Edições do Gosto CatarinaPires@Clementinethings

Colocar num tacho por camadas: cebola, alho, tomates, louro, salsa, batatas e as caras de bacalhau, adicionar vinho branco, azeite, água, sal e pimenta, deixar cozinhar e reservar. Arranjar os sames, línguas e bochechas. Com as aparas preparar um caldo branco de bacalhau. Meter a desidratar alguns sames. Fazer o guisado de sames e línguas com azeite, cebola, tomate e pimentos e terminar com os coentros. Fazer a massa fresca para de seguida preparar os raviolis com o guisado de sames. Fazer o puré de coentros com o caldo de bacalhau. Fazer o ar de limão. Puré de coentros, bringir os coentros, arrefecer em água e gelo, repor os coentros no caldo de bacalhau e texturizar com o gel creme frio. Fritar os sames desidratados.

Bacalhau Salgado Seco da Noruega com todos (a terra e o mar) — Rui Martins, Chefe do Ano 2016

Ingredientes:

400gr cogumelos chanterelles

300gr cebola

100gr alho

100ml vinho Porto branco

300gr tomate

50gr nabo

50gr cenoura

250gr farinha

6 und ovos 300ml azeite

300ml vinho branco

100gr echalotes

300gr pés de porco

400gr lombo de bacalhau limpo

5gr tomilho limão

20gr zets de laranja

1und couve portuguesa

50gr coentros

10gr sal

5gr pimenta

5gr piripiri

4und ovos

Modo de preparação:

Caldo de pezinhos de coentrada: Cozer os pés de porco, desossar e tostar os ossos e fazer um caldo com os ossos. Temperar com alho, coentros e um pouco de vinagre.

Echalotes caramelizadas: Descascar, cortar ao meio e marcar numa frigideira com um pouco de azeite. Retirar as pétalas uma a uma e guardar.

Lombo de bacalhau: Dosear lombos de bacalhau com 90gr, embalar a vácuo com azeite, tomilho limão, alho e zets de laranja. Escaldar o bacalhau em água a ferver e arrefecer em água e gelo. Cozinhar a 50ºC durante 20 min.

Massa fresca: Um ovo, 100 gr de farinha tipo 65, bater dois minutos na velocidade espiga. Para cozer a massa: colocar uma frigideira e marcar ligeiramente com azeite. Adicionar um pouco de caldo de bacalhau e deixar cozer por três minutos.

Ravioli de massa: Aproveitar um pouco de couve cozida, refogar uma echalote e juntar o nabo e a cenoura em brunesa, temperar com sal e pimenta. Rechear a massa fresca.

Emulsão de bacalhau:

Num almofariz, esmagar bem o alho com os coentros e o sal. Cozer todas as aparas de bacalhau em água com três colheres de sopa de azeite e durante cinco minutos. Coar e deixar arrefecer, juntar a mistura do almofariz, emulsionar até formar uma boa emulsão.

Ovo bt: cozer os ovos durante 60 min a 65 ºC. Reservar.

Chanterelles salteados: saltear os chanterelles com um pouco de azeite e alho, rectificar temperos.