Curta portuguesa Um Caroço de Abacate na shortlist dos Óscares

A curta-metragem Um Caroço de Abacate, do realizador português Ary Zara, produzida por Andreia Nunes e Frederico Serra, da Take It Easy, integra a shortlist para a categoria de melhor curta-metragem nos próximos Óscares, com outros 14 títulos, incluindo Estranha Forma de Vida, do espanhol Pedro Almodóvar, que conta com o actor português José Condessa no elenco.

Os pré-nomeados para dez categorias dos prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas foram anunciados esta quinta-feira. A lista final de nomeados é anunciada a 23 de Janeiro, com a entrega dos Óscares marcada para 10 de Março, em Los Angeles.

Um Caroço de Abacate é interpretado por Gaya Medeiros, Ivo Canelas e Jó Bernardo e conta a história de Larissa, uma mulher trans, e de Cláudio, um homem cis, que se encontram numa noite em Lisboa. Na semana passada, foi noticiada a associação de Elliot Page, Matt Jordan Smith e Tuck Dowerey, da Pageboy Productions, como produtores executivos da curta, já premiada no IndieLisboa, em Guadalajara e em Clermont-Ferrand. A pré-nomeação aos Óscares ocorre cerca de um ano depois da nomeação de Ice Merchants, do realizador português João Gonzalez, para a categoria de melhor curta-metragem de animação.

De fora das shortlists para 2024 fica Mal Viver, parte do díptico de João Canijo Mal Viver/Viver Mal e o filme seleccionado em Setembro pela Academia Portuguesa de Cinema como candidato de Portugal aos Óscares.

Entre as dez categorias com shortlists anunciadas, Barbie, de Greta Gerwing, lidera com cinco pré-nomeações, incluindo para o prémio de melhor som, melhor canção original (com três entradas) e melhor banda sonora. Segue-se Assassinos da Lua das Flores, de Martin Scorsese, pré-nomeado em quatro categorias.