José Condessa: “Perdi o medo do escuro porque estava habituado a estar no teatro”

Ano novo, ano José Condessa? Pode muito bem sê-lo, com o actor de 25 anos a protagonizar quer O Crime do Padre Amaro, a mais fiel adaptação portuguesa do clássico de Eça de Queirós já dia 16 na RTP1, quer a segunda série original portuguesa para a Netflix, Rabo de Peixe, e a estar no cast — é o primeiro actor português a consegui-lo — de um filme de Pedro Almodóvar, a iminente curta-metragem Extraña Forma de Vida.