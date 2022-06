Novo Almodóvar inspirado em Amália Rodrigues junta português José Condessa a Ethan Hawke e Pedro Pascal

O novo filme de Pedro Almodóvar chama-se Extraña Forma de Vida, uma alusão ao título do famoso fado de Amália Rodrigues, e vai ser protagonizado por Ethan Hawke e Pedro Pascal, contando ainda com o português José Condessa no elenco. “Este Verão, rodaremos um western almodovariano”, escreveu o irmão do cineasta espanhol e seu produtor, Agustín Almodóvar, na rede social Twitter. O filme será uma curta-metragem em inglês.

Almodóvar, acabado de sair de Mães Paralelas e em pré-produção da adaptação de um romance de Lucia Berlin para o cinema que será protagonizado por Cate Blanchett, vai rodar a curta-metragem em Agosto na região de Almería (onde Sergio Leone filmou O Bom, o Mau e o Vilão e Spielberg fez parte de Indiana Jones e a Última Cruzada). De acordo com o que o cineasta disse ao site IndieWire, a curta terá 30 minutos e será centrada em dois antigos pistoleiros a soldo que se reencontram. Esses dois pistoleiros serão os cobiçados actores Ethan Hawke e Pedro Pascal, ambos a trabalhar pela primeira vez com o autor de Kika, e contarão a história de um reencontro após 25 anos que esconde outros motivos que não apenas a amizade.

O título vem do fado de Alfredo Duarte imortalmente interpretado por Amália e, segundo o jornal espanhol El Diário, Almodóvar escolheu-o porque “a letra sugere que não há existência mais estranha do que aquela que se vive quando estamos de costas voltadas para os nossos próprios desejos”. O fado abre a curta-metragem, marcando a tristeza das personagens de Hawke, que será o xerife Jake, e Pascal o pistoleiro Silva. O filme toca temas como a masculinidade.

O elenco é completado por José Condessa, actor português de 25 anos que é um rosto conhecido de novelas como Jardins Proibidos, séries como Até Que a Vida Nos Separe ou de filmes como Gabriel e O Som Que Desce na Terra, bem como Jason Fernández, George Steane, Manu Ríos, Pedro Casablanc e Sara Sálamo.

Um detalhe do filme é que o guarda-roupa é assinado por Anthony Vaccarello, actualmente na direcção criativa da casa Saint Laurent, que por seu turno também terá papel de co-produtora deste western. O facto de mergulhar num género americano com toques europeus como os spaghetti westerns e de explorar terrenos que já foram da famosa trilogia de Clint Eastwood não o contamina, porém. “Não estou a citar esses filmes de forma consciente. Não sei como será, excepto que será meu”, disse ao IndieWire.

O site recorda que o realizador espanhol esteve alinhado para realizar O Segredo de Brokeback Mountain, mas que acabou por ir parar às mãos de Ang Lee. “Talvez [a curta] possa ser a minha resposta a Brokeback Mountain.”