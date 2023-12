Elliot Page associa-se a curta Um Caroço de Abacate na corrida aos Óscares

Filme interpretado por Gaya Medeiros, Ivo Canelas e Jó Bernardo e produzido pela Take It Easy é elegível para candidato aos Óscares e tem agora a Pageboy Productions como produtor associado.

A premiada curta-metragem Um Caroço de Abacate, do realizador português Ary Zara, produzida por Andreia Nunes e Frederico Serra, da Take It Easy, tem agora Elliot Page, Matt Jordan Smith e Tuck Dowrey, da Pageboy Productions, como produtores executivos, noticiou a norte-americana Variety. O filme português recebeu prémios que o tornam elegível para concorrer à categoria de melhor curta-metragem de acção ao vivo nos próximos Óscares. A Academia norte-americana anunciará a lista de candidatos ao prémio no dia 21 de Dezembro e a cerimónia dos Óscares vai realizar-se a 23 de Janeiro.

O filme é interpretado por Gaya Medeiros, Ivo Canelas e Jó Bernardo e conta a história de Larissa, uma mulher trans, e de Cláudio, um homem cis, que se encontram numa noite em Lisboa. “Este é exactamente o tipo de projecto que nos atrai na Pageboy Productions. Estamos orgulhosos de participar nesta curta-metragem e é uma honra ampliar o importante trabalho de Ary Zara", divulgou a produtora do actor Elliot Page.

Um Caroço de Abacate teve estreia em 2022 no festival IndieLisboa, no qual foi premiado, e recebeu ainda prémios no Outfest e no Festival Internacional de Cinema de Guadalajara, a menção especial do grande júri para melhor interpretação principal no Festival AFI, o prémio de melhor curta-metragem queer e o prémio internacional para estudantes no Festival Internacional de Curta-Metragem de Clermont-Ferrand, França. E, como revela a sinopse no site da produtora portuguesa, conta-nos a história de duas pessoas “com realidades díspares que até ao amanhecer fazem a sua troca de mundos numa dança cativante que os desafia” e é “uma história de empoderamento, livre de violência para nos despertar para dias melhores.”

O argumentista e realizador Ary Zara estudou cinema em Lisboa e em Austin, nos EUA, a curta-metragem tem fotografia de Leandro Ferrão e está a ser distribuída nos Estados Unidos pela Travelling Distribution. "Escolhi este tema porque sou uma pessoa trans e estou habituado a ver pessoas como eu no grande ecrã a serem constantemente vítimas de violência, a morrerem e a não poderem expressar felicidade e amor", explicou Ary Zara na altura do festival de Clermont-Ferrand. Um Caroço de Abacate é "uma história muito simples, livre de violência e de morte, e a pensar em novas possibilidades para pessoas trans".