Mal Viver de João Canijo é candidato a uma nomeação para os Óscares

Mal Viver foi estreado no Festival de Berlim, onde venceu o Prémio da Crítica, juntamente com Viver Mal, duas ficções que se interligam, tendo como cenário um hotel gerido por uma família.

O filme Mal Viver, de João Canijo, é o candidato de Portugal a uma nomeação para os Óscares de 2024, revelou hoje a Academia Portuguesa de Cinema.

Mal Viver foi o mais votado pelos membros da academia, entre quatro que estavam a votos: o díptico Mal Viver e Viver Mal, de Canijo, Légua, de Filipa Reis e João Miller Guerra, e Nayola, longa-metragem de animação de José Miguel Ribeiro.

O filme Mal Viver é, assim, o candidato de Portugal a uma nomeação ao Óscar de Melhor Filme Internacional da 96.ª edição dos prémios norte-americanos de cinema.

Produzido e distribuído pela Midas Filmes, Mal Viver e Viver Mal são duas ficções que se interligam, tendo como cenário um hotel gerido por uma família.

Mal Viver "é a história de uma família de várias mulheres de diferentes gerações, que arrastam uma vida dilacerada pelo ressentimento e o rancor, que a chegada inesperada de uma neta vem abalar, no tempo de um fim-de-semana", lê-se na sinopse.

Viver Mal segue em paralelo àquela história, focando-se nos hóspedes que passam pelo hotel.

O elenco, predominantemente feminino, conta com Rita Blanco, Anabela Moreira, Madalena Almeida, Cleia Almeida, Vera Barreto, Filipa Areosa, Leonor Silveira, Lia Carvalho, Beatriz Batarda, Leonor Vasconcelos e Carolina Amaral, e ainda Nuno Lopes e Rafael Morais.

Os dois filmes estrearam-se no festival de Berlim, com João Canijo a receber o Urso de Prata do Prémio do Júri por Mal Viver. Foi também distinguido como Melhor Filme na Competição Nacional do Indie Lisboa.

Nos cinemas portugueses, este filme somou 16.457 espectadores. Para dia 11 Outubro está prevista a estreia dos dois filmes em França. Pouco depois, ainda em Outubro, será também estreado nas salas de cinema do Brasil.

Nos Óscares, Portugal nunca teve um filme nomeado na categoria de Melhor Filme Internacional, anteriormente conhecida como Melhor Filme Estrangeiro, em língua não-inglesa.

Este ano, o filme Ice Merchants, do realizador português João Gonzalez, esteve nomeado na categoria de Melhor Curta-Metragem de Animação.

Os nomeados para a 96.ª edição dos Óscares, os prémios de cinema dos Estados Unidos, são divulgados a 23 de Janeiro de 2024 e a cerimónia está marcada para 10 de Março, em Los Angeles, Califórnia.