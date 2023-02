João Canijo sai de Berlim com o Prémio do Júri por Mal Viver

João Canijo vence com Urso de Prata, Prémio do Júri, por Mal Viver no Festival de Berlim de 2023, no qual apresentou o díptico Mal Viver/ Viver Mal. A estreia do realizador português de 63 anos em Berlim terminou, portanto, de forma triunfante, com aquele que é o galardão mais significativo da sua carreira.

