Experiência portuguesa prestes a ir ao espaço no foguetão de Jeff Bezos

Foguetão New Shepard tem o lançamento marcado para esta terça-feira à 16h37 (de Lisboa). A bordo vai uma experiência portuguesa que procura simular como as poeiras se juntam para formar planetas.

Desta vez, o foguetão New Shepard, da empresa Blue Origin, de Jeff Bezos, não levará ninguém a bordo. No seu 24.º voo espacial, se não voltar a ser adiado, como já aconteceu há um dia, partirá esta terça-feira à tarde sem turistas espaciais da base de Corn Ranch (no Texas, Estados Unidos) apenas com 33 experiências a bordo – uma delas é portuguesa e procura compreender como se formam os corpos rochosos, como asteróides e planetas, no nosso sistema solar.