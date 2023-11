Missão teste da SpaceX falhou minutos depois de a nave chegar ao Espaço

É a segunda vez que a SpaceX tenta levar a Starship além da atmosfera terrestre com foguetões reutilizáveis. Desta vez, a missão durou oito minutos antes de explosões travarem o teste de Elon Musk.

A mais recente missão de teste da SpaceX, a empresa de foguetões reutilizáveis de Elon Musk, voltou a falhar. A SpaceX perdeu o foguetão e a nave não tripulada Starship num par de explosões minutos depois da descolagem. A equipa de Musk garante, no entanto, que foram atingidos vários marcos que ajudam o desenvolvimento de futuros veículos espaciais maiores e mais sustentáveis. Desta vez, a Starship chegou ao espaço antes da segunda explosão interromper a viagem da nave (a parte inferior do foguetão arrebentou sobre o Golfo do México).

"Com um teste como este, o sucesso vem do que aprendemos", lê-se num breve comunicado publicado na X, a rede social detida por Elon Musk. "O teste de hoje vai ajudar-nos a melhorar a fiabilidade da Starship, à medida que a SpaceX procura tornar a vida multiplanetária."

Para Musk, o desenvolvimento de foguetões reutilizáveis sempre foi a chave para impulsionar as viagens espaciais. “Imaginem que cada vez que tivéssemos de voar, de avião, fosse necessário um equipamento novo, ou que só pudéssemos utilizar um carro uma vez?”, disse, em 2019, numa apresentação da SpaceX, alertando para o grande problema da exploração espacial.

Musk, que é fundador e presidente executivo da SpaceX, considera que a Starship acabará por substituir o foguetão Falcon 9, que actualmente já leva para o espaço satélites e algumas cargas comerciais. A Starship foi desenvolvida para conseguir ser reabastecida em órbita, permitindo que a SpaceX transporte uma carga muito mais pesada e dezenas de pessoas. Tanto o foguetão como a nave também devem conseguir realizar aterragens controladas no futuro, para que possam ser reabastecidos e reutilizados.

Segunda tentativa

O mais recente foguetão de duas fases da SpaceX descolou, com sucesso, perto de Boca Chica, no Texas, Estados Unidos, impulsionando a nave espacial Starship num voo planeado de 90 minutos de ida e volta ao espaço.

A fase inicial do teste superou a tentativa anterior, em Abril, em que vários motores falharam na descolagem. Os motores acenderam e continuaram a funcionar – uma melhoria significativa em relação ao primeiro teste.

O propulsor da primeira fase (estágio) do foguetão, chamado Super Heavy, também se conseguiu separar com sucesso da nave Starship, algo que não tinha acontecido em Abril. Pouco depois, porém, explodiu sobre o Golfo do México.

Regra geral, os foguetões são concebidos para terem várias fases (ou estágios), empilhadas umas sobre as outras. Cada fase tem os seus próprios propulsores e combustível. Quando o combustível de uma fase se esgota, esta é descartada para reduzir o peso do foguetão e a próxima fase é activada. No caso dos veículos da SpaceX, o objectivo é que o equipamento descartado possa ser reutilizado.

O propulsor principal da Starship empurrou a nave até ao espaço, mas alguns minutos mais tarde a equipa da SpaceX anunciou que tinha perdido o contacto com o veículo.

Filmagens de uma câmara de vigilância da Starship parecem mostrar uma explosão oito minutos depois do início da missão de teste. O propulsor principal da Starship falhou a cerca de 148 quilómetros do solo.

A Administração Federal de Aviação dos EUA confirmou que ocorreu um acidente que "resultou na perda" da nave, acrescentando que não foram registados quaisquer feridos.

Um teste bem-sucedido teria sido um passo fundamental para a concretização da ambição da SpaceX produzir naves espaciais de grandes dimensões, capazes de transportar pessoas de volta à Lua antes do final da década.

"O tempo está a passar", alerta Chad Anderson, um investidor da SpaceX e sócio na empresa de capital de risco Space Capital, em declarações à Reuters. "A NASA tem um calendário para tentar chegar à Lua", notou. "A SpaceX precisa de cumprir um calendário".