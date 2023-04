Foguetão da SpaceX destruiu parte da plataforma de lançamento

A SpaceX de Elon Musk utilizará, para o próximo lançamento da Starship, uma plataforma com placa de aço refrigerada a água, de forma a suportar a descolagem violenta de um foguetão – isto, depois da tentativa falhada na estreia do veículo Starship, cujo lançamento na semana passada provocou grandes danos à plataforma de lançamento.

A nave gigante explodiu no céu, a 37 quilómetros da Terra, apenas quatro minutos após a descolagem num voo de teste não tripulado, e realizado na última quinta-feira.

No local de lançamento da SpaceX, no Texas, os motores do foguetão (e são mais de 30) dispararam com mais força do que qualquer outro foguetão no mundo, provocando golpes violentos contra o piso da plataforma de lançamento enquanto descolava. Estes segundos antes de levantar voo abriram uma cratera com vários metros de profundidade e lançaram pedaços grandes de betão reforçado, como mostram as fotografias do rescaldo da descolagem da Starship.

Na última sexta-feira, Elon Musk avançou que a empresa espacial “começou a construir uma enorme placa de aço refrigerada a água para servir de apoio ao lançamento”, mas também afirmou que não estaria pronta a tempo da tentativa de 20 de Abril (última quinta-feira). O empresário norte-americano estimou que esta plataforma poderá estar pronta para instalar antes da próxima tentativa “daqui a um ou dois meses”.

Elon Musk referiu ainda que a SpaceX “pensou erroneamente” – com base num teste do solo – que a base da plataforma de lançamento iria sobreviver a uma única descolagem, mesmo que os motores durante o teste do solo só emitissem metade da sua potência.

O empresário já tinha dito em 2020 que não haveria necessidade de usar uma placa para desviar as chamas para o solo, mas reconheceu agora que essa pode ter sido uma decisão errada. Outros locais de lançamento nos Estados Unidos, como as próprias plataformas da SpaceX no Centro Espacial Kennedy (da NASA), utilizam estes objectos para desviar chamas: são grandes corredores similares a grutas que saem da parte inferior da rampa de lançamento e permitem direccionar a força do fogo para um ambiente controlado – e minimizar os danos.

Sem esta opção, os detritos levantados durante a descolagem podem atingir o próprio foguetão e comprometer a missão, adiantam os engenheiros. “As plataformas de lançamento e aterragem são sensíveis. Qualquer coisa pequena que não esteja afinada pode provocar um efeito em cadeia e criar um problema gigante”, escreveu no Twitter o cientista planetário Phil Metzger, investigador na Universidade da Florida Central (Estados Unidos) que estuda os efeitos no solo da descolagem de foguetões.

“Isto acontece porque estamos a tentar descartar, em segurança, gás com energias elevadas o suficiente para enviar um foguetão para o céu”, acrescentou.

A última falha da SpaceX ilustra uma cultura de desenvolvimento de foguetões com testes em ritmo acelerado e protótipos falhados que permitem obter dados para melhorar a construção do veículo.

A Direcção Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês), que regula a segurança do local de lançamento e supervisiona as investigações técnicas sobre acidentes com foguetões comerciais, ainda terá de aprovar as mudanças na infra-estrutura de lançamento da Starship antes da próxima tentativa da SpaceX, diz Tom Marotta, que dá consultoria a outras empresas espaciais acerca dos regulamentos de descolagem.

“O maior desafio para a SpaceX é a FAA avaliar esta solução da placa de aço e decidir, em tempo útil, se ela cumpre ou não com os regulamentos”, defende.