Starship de Elon Musk: adiado lançamento do veículo mais poderoso

A primeira viagem da Starship, o veículo espacial da SpaceX de Elon Musk que será utilizado no regresso dos humanos à Lua, foi adiada. O congelamento de uma válvula de pressurização no foguetão impediu o lançamento esta segunda-feira às 14h15 (em Portugal continental), cinco minutos antes da hora prevista para a descolagem, de acordo com a informação veiculada pelo próprio Elon Musk. Ainda não há data confirmada, mas de acordo com Kate Tice, engenheira da SpaceX, não haverá nova tentativa nas próximas 48 horas – ou seja, nunca antes da próxima quarta-feira.

A nave Starship marca o primeiro lançamento da nave com o mesmo nome e do foguetão Super Heavy, depois vários ensaios com protótipos. É a grande aposta de Elon Musk para o regresso à Lua, mas também para realizar viagens espaciais a Marte no futuro. Neste primeiro teste, que devia ter sido realizado esta segunda-feira, a nave Starship dará praticamente uma volta ao mundo, num voo orbital, depois do impulso dado pelo foguetão. No entanto, não houve descolagem nas instalações da SpaceX em Boca Chica, no Texas (Estados Unidos).

No domingo, numa conferência privada na rede social Twitter, Elon Musk afirmava que não era expectável que este ensaio fosse um sucesso. “Provavelmente, amanhã [esta segunda-feira] não vamos ser bem-sucedidos. É algo especialmente muito difícil”, disse, citado pela agência Reuters, algo que se revelou certeiro.