Descolagem bem-sucedida: Mário Ferreira já está a caminho do espaço. Veja em directo

Destino: espaço. A 22ª missão do foguetão New Shepard que levará Mário Ferreira ao espaço acaba de partir da base espacial Corn Ranch, no Texas, Estados Unidos. Vinte e cinco minutos depois da hora marcada, a contagem decrescente deu o sinal de partida para uma descolagem histórica: é a primeira vez que um português entrará no espaço.

Nos próximos 11 minutos, a cápsula em que viaja o empresário português e cinco outros turistas irá atingir a linha de Kármán, que define o limite entre a atmosfera terrestre e o espaço (cem quilómetros acima do nível do mar). A meio do percurso, os seis passageiros desta missão da Blue Origin (empresa espacial de Jeff Bezos) vão entrar em microgravidade. Ou seja, durante três minutos irão parecer plumas e, como verdadeiros astronautas, poderão flutuar.

As vozes das primeiras reacções são indistinguíveis, mas as frases eram claras: “Estamos a flutuar? Sim, estamos a flutuar!” Um minuto depois da contagem decrescente dar início à viagem, os risos e os comentários à escuridão do espaço ou à flutuação já tinham começado.

Foto O lançamento do foguetão New Shepard, numa missão anterior de turismo espacial Blue Origin

Pouco antes dos seis minutos de voo a descida à Terra, depois da curta experiência no espaço.

Toda a viagem mimetiza o voo de Alan Shepard em 1961, o primeiro norte-americano no espaço (o segundo humano, superado em meses pelo soviético Iuri Gagarin). Apesar de mais rápido, a diferença maior deste voo, cinco décadas depois, está na aterragem. Em vez de caírem no oceano Atlântico, o regresso será em terra, com a cápsula autónoma e pilotada por computadores a ser amparada por três pára-quedas.

A viagem esteve anunciada, adiada, pré-anunciada e anunciada de novo. Desde 2005 que Mário Ferreira tinha bilhete comprado para visitar o espaço, mas depois de atrasos no desenvolvimento dos projectos da Virgin Galactic de Richard Branson (que inaugurou o turismo espacial no ano passado, mas ainda não iniciou o seu serviço comercial), a transportadora escolhida acabou por ser a Blue Origin de Jeff Bezos.

Foto O empresário português com o capacete que utiliza na viagem ao espaço desta quinta-feira DR

A partida em direcção à fronteira que divide a Terra do espaço acabou por ser atrasada em 20 minutos, devido às tempestades que atingiram o estado do Texas durante esta noite.

"Esperei e treinei 18 anos"

Esta manhã, antes da partida, escrevia nas suas redes sociais (onde tem relatado a experiência nos últimos dias) que esta era a concretização de um sonho: “Um sonho quase realizado, esperei e treinei 18 anos, faltam apenas algumas horas para esta partida, que me levará a uma fronteira, que só 615 humanos ultrapassaram, a do espaço.”

E o percurso dos últimos dias é rigoroso. “O treino tem sido muito intenso, ontem [terça-feira] foram 13 horas seguidas, hoje [quarta-feira] umas 12. O treino nesta fase é muito assente nas questões de segurança e repetição de movimentos”, explica em resposta à agência Lusa.

O empresário nortenho constituiu boa parte da sua fortuna no sector do turismo, mas tem investimento noutras áreas de actividade. Nos media, tem a maior participação no grupo Media Capital, dona da TVI, através da Pluris Investments, empresa a que preside. É esta empresa que o tem colocado nas notícias nas últimas semanas.

Depois de ter sido noticiado pelo PÚBLICO que a Pluris Investments tinha garantido mais de metade do financiamento aprovado pelo Banco de Fomento para a recapitalização estratégica (fundos alimentados pelo Plano de Recuperação e Resiliência). Já esta semana, perante as críticas, Mário Ferreira recusou os 40 milhões de euros que tinham sido atribuídos. O empresário é ainda suspeito de fraude fiscal no negócio da compra da embarcação Atlântida.

Além do empresário nortenho, que levou consigo uma garrafa de vinho do Porto, outros cinco passageiros sobem agora ao espaço pela primeira vez: Sara Sabry, a primeira egípcia a ir ao espaço; Cory Cotton, fundador do popular canal de Youtube Dude Perfect; Steve Young, empresário na área das telecomunicações; Clint Kelly III, engenheiro robótico na área da Defesa; e Vanessa O'Brien, primeira mulher a subir o Evereste e atingir o ponto mais profundo do oceano.

Vinho e filigrana

Além dos passageiros, a sexta missão com turistas espaciais da Blue Origin tem mais objectos na bagagem. Todos os tripulantes podem levar uma pequena bolsa com alguns itens na sua curta viagem. Mário Ferreira, como já tinha mostrado, leva uma garrafa de vinho do Porto de meio litro, mas não apenas pelo acto simbólico de um empresário do Norte do país. “Queremos ver que alterações poderá sofrer um vintage de 2003, vamos ver se com as forças G e ausência de gravidade, altera sabor, cor, e se existirão outras alterações químicas ou moleculares”, explicou em declarações à Lusa.​

Além desta experiência menos turística, há ainda uma homenagem, essa sim alicerçada em maior simbolismo, ao Douro e aos barcos que o tornaram famoso. É um barco rabelo em filigrana que também acompanhará Mário Ferreira na viagem ao espaço. Depois, diz à Lusa, conta oferecer a peça ao museu de filigrana de Gondomar.