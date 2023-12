Influencer Chiara Ferragni pede desculpa por caso de falsa solidariedade

A influencer italiana Chiara Ferragni admitiu nesta segunda-feira que houve “um erro de comunicação”, levando a que o dinheiro da venda do pandoro não tivesse sido dado ao Hospital Regina Margherita, em Turim. Como tal, prometeu agora devolver um milhão de euros à instituição dedicada aos cuidados infantis — o mesmo valor com que foi multada pela Autoridade para a Concorrência e Mercado de Itália (AGCM, na sigla original).

Ferragni é a maior influenciadora de moda em Itália, com quase 30 milhões de seguidores, mas nem isso fez com que escapasse às críticas — não só na internet, mas também da primeira-ministra Giorgia Meloni. “Os verdadeiros modelos a seguir não são os influenciadores que ganham muito dinheiro vestindo roupas e mostrando bolsas... ou mesmo promovendo bolos caros que fazem as pessoas acreditarem que são caridosas”, disse a governante, sem fazer alusão directa ao caso.

Mas o chapéu terá servido a Ferragni que não tardou a reagir, com um pedido de desculpas oficial, através de um vídeo no Instagram. “Percebi que cometi um erro de comunicação. O meu erro, em boa-fé, foi ligar uma actividade comercial a uma actividade de solidariedade através da comunicação”, admitiu, prometendo que tal não voltará a acontecer.

Para remediar a polémica, visualmente emocionada, anunciou que faria um donativo pessoal, não sem depois reiterar que vai recorrer da decisão da AGCM. “É desproporcional e injusta”, classifica, acrescentado que, se conseguir uma redução da coima, completará o donativo para o Regina Magherita com uma quantia equivalente a esse desconto. E termina: “Nos próximos dias falarei com o [Hospital] Rainha Margaret para entender como o hospital usará o dinheiro doado por mim e darei novidades. O meu erro permanece, mas quero ter a certeza de que algo positivo possa nascer desse erro.”

A AGCM sancionou a influencer em 1,075 milhões de euros, através das empresas que gerem as marcas e os direitos relativos à personalidade e à identidade de Ferragni (a Fenice, em 400 mil, e a TBS Crew, em 675 mil euros), na passada sexta-feira, acusando-a de enganar os consumidores a pensar que estavam a contribuir para o hospital ao comprar um pandoro — uma alternativa ao clássico panetone — da marca de Ferragni, no Natal de 2022.

A AGCM multou ainda o fabricante do bolo, a Bolocco, em 420 mil euros. De acordo com o regulador, a pastelaria teria feito um donativo de 50 mil euros ao mesmo hospital, meses antes de lançar o pandoro de Ferragni. Como tal, as vendas do bolo com o símbolo da influencer não tiveram qualquer reflexo no montante que foi doado à instituição.

Também Chiara Ferragni não fez qualquer donativo pessoal e, ademais, lucrou um milhão de euros com a iniciativa, por ter cedido a marca pessoal para os bolos e através das actividades promocionais relacionadas.