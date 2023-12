Influencer Chiara Ferragni multada em mais de um milhão de euros por deslealdade

As empresas controladas pela influencer de moda italiana Chiara Ferragni devem pagar uma multa de 1,075 milhão de euros por práticas comerciais desleais relacionadas com as vendas de um bolo de Natal, declarou a autoridade garante da concorrência e do mercado de Itália (AGCM, na sigla original) nesta sexta-feira.

A AGCM também multou o fabricante italiano de bolos Balocco em 420 milhões de euros.

As sanções resultam de uma investigação que o regulador anunciou em Junho, relacionada com um pandoro Balocco com a marca Ferragni ─ uma alternativa ao clássico panetone de Natal ─ vendido em Itália no final do ano passado, a mais de nove euros cada. Normalmente o mesmo pandoro Balocco normal era vendido por menos de quatro euros.

A AGCM considerou que a publicidade e os preços mais elevados induziram os consumidores em erro, levando-os a pensar que, ao comprarem o bolo, estavam a contribuir directamente para uma instituição de caridade, destinada a investigar o cancro dos ossos no Hospital Regina Margherita, em Turim. Os seguidores pensaram ainda que a própria Chiara Ferragni estava a fazer doações para a causa.

A Balocco tinha efectuado um pagamento único de 50 mil euros ao hospital meses antes de lançar o pandoro de Ferragni, pelo que as vendas do produto não tiveram qualquer efeito sobre as doações para a instituição de caridade, denunciou a autoridade reguladora, acrescentando ainda que as empresas relacionadas de Ferragni ─ a principal é uma marca de roupa e acessórios ─ não deram dinheiro ao hospital de Turim, apesar de terem recebido mais de um milhão de euros pela iniciativa da marca e pelas actividades promocionais com ela relacionadas.

No Instagram da marca Chiara Ferragni ainda é possível ver uma publicação de Dezembro de 2022 com uma fotografia do pandoro polvilhado com açúcar cor-de-rosa e o conhecido símbolo da influencer. “Partilhar é cuidar: este ano debaixo da árvore um presente especial. Pandoro de Chiara Ferragni para apoiar o hospital Regina Margherita em Turim”, está escrito na legenda.

Nos comentários, dezenas de seguidores queixam-se da falta de transparência de Ferragni, que nunca reagiu à polémica. “Vamos esclarecer a questão da doação de uma vez por todas. Quanto mais longo for o seu silêncio, pior será a sua imagem”, escreve um utilizador.

A assessoria de imprensa de Ferragni e da Balocco não responderam aos pedidos de comentário por parte da agência Reuters. Aos 36 anos, a italiana, que começou no blogue Blonde Salad, é uma das influencers de moda mais conhecidas do mundo, com quase 30 milhões de seguidores no Instagram.