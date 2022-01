Chiara Ferragni procura investidor para expansão internacional

A estrela italiana da rede social Instagram é a maior influenciadora de moda em Itália com quase 26 milhões de seguidores no Instagram.

A estrela italiana do Instagram, Chiara Ferragni, pediu ao BNP Paribas para encontrar um novo investidor, de maneira a ajudá-la a expandir a sua marca de moda internacionalmente, revelou um dos seus financiadores, na segunda-feira.

Lorenzo Castelli, da capital de risco Alchimia Investments, que tem uma participação de 40% na empresa de Chiara Ferragni, a Fenice, disse que empresas de capital privado, escritórios familiares e players industriais estão a ser sondados para um possível investimento.

“Nos últimos dias, iniciamos o processo e esperamos fechar um acordo antes do Verão”, declarou o co-fundador da Alchimia, em entrevista por telefone com a Reuters, sem revelar mais detalhes. “Um novo investidor pode ajudar a implementar o novo plano de negócios e levar a empresa para o próximo nível”. acrescentou.

Chiara Ferragni, 34 anos, é a maior influenciadora de moda em Itália com quase 26 milhões de seguidores no Instagram. Tornou-se popular com o lançamento do seu blogue de moda, em 2009. Mais tarde, lançou a sua marca epónima, que inclui roupas, sapatos e maquilhagem.

Na segunda-feira, a influencer disse ao jornal Corriere della Sera e ao site WWD que a Fenice, que detém todas as licenças e operações da sua marca, duplicará o seu lucro para 2,4 milhões de euros este ano. Chiara Ferragni tem uma participação de 32,5% na Fenice, a Alchimia Investements é detentora de 40% e o restante é de um terceiro investidor italiano.