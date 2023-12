Primeira-ministra italiana critica a influencer Chiara Ferragni

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, criticou no domingo aqueles que ganham dinheiro com declarações de caridade enganosas, numa clara referência à recente sanção contra , Chiara Ferragni, a principal influenciadora do país.

Na sexta-feira, a autoridade garante da concorrência e do mercado de Itália (AGCM, na sigla original) impôs uma multa de 1.075 milhões de euros às empresas controladas por Ferragni, na sequência de uma investigação sobre publicidade enganosa com bolos de Natal, no ano passado.

Chiara Ferragni, empresária e influenciadora de moda com quase 30 milhões de seguidores no Instagram, disse que a multa era injusta e que iria recorrer.

"Os verdadeiros modelos a seguir não são os influenciadores que ganham muito dinheiro vestindo roupas e mostrando bolsas... ou mesmo promovendo bolos caros que fazem as pessoas acreditarem que são caridosos", declarou a primeira-ministra, sem mencionar explicitamente Ferragni.

A AGCM também multou o fabricante de bolos Balocco em 420 mil euros e disse que os consumidores foram levados a pensar que, ao comprarem um pandoro, estavam a contribuir para uma instituição de caridade para o cancro ósseo num hospital em Turim e que Ferragni estava ela própria a fazer doações.

O regulador afirmou que a Balocco tinha efectuado um pagamento único de 50.000 euros ao hospital, meses antes de lançar o bolo de Ferragni, pelo que as vendas do produto não tiveram qualquer efeito nas doações para a instituição. A Balocco afirmou discordar da decisão do regulador e reservou-se o direito de tomar medidas para proteger os seus direitos.

A AGCM disse ainda que as empresas relacionadas com Ferragni não deram dinheiro ao hospital, apesar de terem recebido mais de um milhão de euros para a iniciativa da marca e actividades promocionais relacionadas.

"Temos de explicar aos jovens que criar produtos (Made in Italy) é muito mais extraordinário do que apenas exibi-los", disse Giorgia Meloni, num discurso no último dia do evento do seu partido de direita Irmãos de Itália.