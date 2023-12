Demi Lovato está noiva de Jordan Lutes: “Mal posso esperar por te amar e estimar”

Conhecido pelo nome artístico Jutes, o noivo da cantora é um músico e letrista canadiano que trabalhou com a artista no álbum Holy Fvck, em 2022.

Demi Lovato está a caminho do altar. A cantora e o namorado Jordan Lutes estão noivos e anunciaram a novidade neste fim-de-semana, através das redes sociais. Na fotografia, onde surge sorridente abraçada ao noivo e se diz “sem palavras”, a estrela da Disney também mostra com detalhe o anel de noivado.

“A noite passada foi a melhor da minha vida e não acredito que vou poder casar com o amor da minha vida”, escreve na legenda da publicação deste domingo. E acrescenta ainda, dirigindo-se ao noivo: “Meu amor, estou mais do que entusiasmada por casar-me contigo. Todos os dias que passámos juntos têm sido um sonho tornado realidade e mal posso esperar por te amar e estimar para sempre.”

Nos comentários, entre mensagens de parabéns, destaca-se a resposta do noivo Jordan Lutes, conhecido pelo nome artístico Jutes: “Não sei o que fiz para te merecer, mas agora estás presa a mim.”

O pedido de casamento aconteceu-me no sábado, de forma “pessoal e intima”, confirmou um representante do casal à revista People. Depois, ambos celebraram com família e amigos num restaurante em Los Angeles, onde terá sido captada a imagem do anúncio da novidade. O anel com um diamante em forma de pêra foi criado pela boutique de luxo Material Good, em Nova Iorque.

Lovato e Lutes conheceram-se em Janeiro de 2022, quando trabalharam juntos na canção Substance, do oitavo álbum da cantora, intitulado Holy Fvck. Natural do Canadá, Jutes é letrista e músico, que era praticamente desconhecido até surgir ao lado da nova namorada. Em Agosto do mesmo ano, tornaram pública a relação, ao mesmo tempo que a artista anunciou voltar a utilizar os pronomes femininos — embora continue a ser uma pessoa fluída.

Este Verão, numa entrevista ao programa The Morning Mash Up da rádio Sirius XM, Demi contou que, “primeiro”, se tornaram amigos e só alguns meses depois decidiram ceder ao romance, depois de “contarem um ao outro o que sentiam”.

Demi Lovato é conhecida pelas relações de curta duração, de Joe Jonas a Austin Wilson, o que preocupa alguns fãs nos comentários da mesma publicação. “Dou-lhes menos de dois anos, ela merece melhor. Ele está a tentar roubar-lhe o brilho. Aprende com a Cardi B”, escreve um utilizador. E outro ameaça, em tom de brincadeira: “Cuida bem da nossa Demi, Sr. Jutes. Se não, caçamos-te.”

Esta não é a primeira vez que a cantora de Cool for the Summer fica noiva. Em 2020, tinha anunciado o noivado com o então namorado Max Ehrich. “Sabia que te amo desde que te conheci”, escreveu então também no Instagram. A relação acabaria em Setembro do mesmo ano. Então, uma fonte da equipa da artista disse que a cantora tinha percebido que “não sabia quem Max realmente era e que ele não tinha boas intenções”.

¡Demi Lovato y Max Enrich están comprometidos??!



"Me haces querer ser la mejor versión de mí misma. Me siento honrada de aceptar tu mano en matrimonio. Te amo más de lo que un 'caption' podría expresar", escribió Demi acompañando las fotos.



¡Qué viva el amor! ?? pic.twitter.com/9Ju3V2hSz1 — La Naranja (@lanaranja_web) July 24, 2020

A relação mais mediática de Lovato, que fala publicamente sobre a sua luta contra a toxicodependência, foi com o actor Wilmer Valderrama, entre 2010 e 2016, ano em que anunciaram a separação. “Esta é uma decisão muito difícil para os dois, mas percebemos que, mais do que tudo, estamos melhores enquanto melhores amigos”, escreveram, num comunicado conjunto. Agora, espera-se que com Jordan Lutes o desfecho seja diferente.