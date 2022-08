Demi Lovato volta a usar pronomes femininos e isso ajuda a normalizar a fluidez de género, dizem especialistas

Embora a linguagem de alguns meios de comunicação sugerisse que Lovato havia “voltado” aos pronomes originais do género feminino, especialistas dizem que é comum que pessoas trans e não binárias usem vários pronomes e os troquem ao longo do seu percurso.

Em Maio do ano passado, Demi Lovato revelou ser de género não-binário e que passaria a adoptar os pronomes pessoais no plural que, em inglês (they/them), não revelam o género, ao contrário do que sucede com os usados na forma singular (she/he). Em português, tanto a forma singular (ela/ele) como plural (elas/eles) identificam o género. Agora, a cantora anunciou que voltou a usar os pronomes femininos para se identificar, embora continue a ser “uma pessoa fluída”.