Cardi B e Offset estão separados (outra vez)

A cantora de Bodak yellow confirmou a separação no Instagram Live, dizendo estar “solteira há algum tempo”.

A rapper Cardi B recorreu às redes sociais para anunciar o fim do casamento com o músico Offset, reconhecendo que já tinha dado pistas sobre a separação, mas que ainda não tinha assumido a quebra por não saber o que dizer. “Da última vez que estive no [Instagram] Live, queria dizer-vos, mas não sabia como dizer-vos, por isso mudei de ideias”.

A revelação acontece dias depois de terem surgido rumores sobre o fim do matrimónio, despertados por os dois músicos se terem deixado de seguir um ao outro no Instagram.

Cardi B e Offset casaram-se em 2017 e têm dois filhos, Kulture Kiari Cephus, de 5 anos, e Wave Set Cephus, de 2.

Porém, há muitos fãs que esperam que haja uma reconciliação, como já aconteceu no passado. Os dois já se separaram por breves períodos, em 2018 e dois anos depois, após rumores de infidelidade.