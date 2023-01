Juiz dá segunda oportunidade a Cardi B para fazer serviço comunitário

A artista chegou ao Tribunal Criminal do condado de Queens com um vestido branco e um longo casaco da mesma cor.

A rapper Cardi B tem até 1 de Março para completar 15 dias de serviço comunitário obrigatório por causa de uma agressão, em 2018, num clube de strip, decidiu nesta terça-feira um juiz da cidade de Nova Iorque.

A Procuradoria Distrital de Queens disse à Reuters que a audiência era uma "actualização de conformidade" e que a juíza tinha pedido a Cardi B para ir porque não tinha completado os seus 15 dias de serviço comunitário.

"Pessoal e profissionalmente, Cardi B dedica-se ao serviço comunitário e aos esforços caritativos. Por conseguinte, agradece ao tribunal que lhe deu até 1 de Março para completar o seu compromisso de serviço comunitário em Queens, Nova Iorque", declarou o advogado da artista.

A polícia disse que Cardi B, cujo nome verdadeiro é Belcalis Almanzar, discutiu com as empregadas de um clube. A artista acusou uma delas de ter um caso com o seu marido, o rapper Offset.

A cantora de 30 anos confessou-se culpada de duas acusações de agressão, após ter sido acusada de ter começado a tal briga, alegando que queria ser um exemplo melhor para os seus filhos. "Parte do crescimento e amadurecimento é ser responsável pelos seus actos", disse, depois da sua audiência, em Setembro.