Mais de um terço do alojamento local falhou comprovativo e arrisca cancelamento

Terminado o prazo para a entrega do comprovativo de actividade das unidades de alojamento local, uma obrigação que decorria do "Mais Habitação" e cujo incumprimento poderá levar ao cancelamento de registos, mais de um terço dos alojamentos ficou por registar a nível nacional, uma proporção que atinge níveis significativamente mais elevados em alguns concelhos, com destaque para Lisboa, onde mais de 40% dos alojamentos ficou por registar.

A exigência de comprovativo de actividade do alojamento local consta do "Mais Habitação", pacote legislativo lançado pelo Governo para dar resposta à crise habitacional. Nele, ficou estabelecido que, no prazo de dois meses a contar da data de entrada em vigor dessa lei, os titulares do registo de alojamento local seriam obrigados a efectuar prova de actividade de exploração, mediante a apresentação da declaração contributiva. Com a entrada em vigor desta lei a 7 de Outubro, este comprovativo teria de ser apresentado até 7 de Dezembro, mas o prazo acabou por ser prorrogado até ao passado dia 13, devido a falhas na plataforma de registo.

O incumprimento desta obrigatoriedade, acrescenta ainda a lei, "implica o cancelamento dos respectivos registos, por decisão do presidente da câmara municipal territorialmente competente". Agora que o prazo terminou, haverá vários proprietários em risco de verem os registos de alojamento local cancelados.

De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Economia e do Mar, a 13 de Dezembro, o Registo Nacional de Alojamento Local (RNAL) contabilizava um universo total de 120.719 registos de alojamentos locais. Destes, contudo, 2278 foram declarados como unidades em habitação própria e permanente e com uma exploração que não ultrapassa os 120 dias por ano, a única modalidade de alojamento local que estava excluída da obrigatoriedade de comprovar a actividade.

Assim, contam-se 117.941 alojamentos cuja actividade tinha, obrigatoriamente, de ser comprovada. Deste universo, foram entregues 74.972 declarações contributivas válidas, "cabendo agora aos municípios territorialmente competentes a tramitação subsequente", pode ler-se no comunicado do Governo. Significa isto que, ao todo, cerca de 36% dos comprovativos que tinham de ser entregues para que os alojamentos pudessem continuar em actividade acabaram por não o ser, a nível nacional.

Já olhando para os dados desagregados por município, há vários onde a proporção de proprietários que falharam o comprovativo de actividade é mais significativa, a começar por Lisboa, o concelho onde há maior número de registos de alojamentos locais.

No RNAL, a 13 de Dezembro, contavam-se 19.917 registos de alojamento local em Lisboa, dos quais 226 diziam respeito a unidades em habitação própria e com exploração inferior a 120 dias por ano. Dos 19.691 alojamentos cujos proprietários tinham de entregar comprovativo de actividade, só foram entregues 11.447 declarações contributivas válidas, pelo que quase 42% dos alojamentos ficaram por registar. O mesmo aconteceu no município de Cascais, onde quase metade dos proprietários dos 2562 alojamentos que tinham de comprovar a actividade falhou essa obrigatoriedade.

Também no Algarve há uma tendência semelhante em alguns municípios. É o caso de Portimão, onde mais de 40% dos alojamentos cuja actividade tinha de ser comprovada ficaram por registar, ou de Loulé, onde esta proporção é superior a 38%.

Já no Porto, a tendência é a inversa e a proporção de alojamentos que ficaram por registar é significativamente mais baixa. Neste concelho, o segundo a nível nacional onde há o maior número de registos de alojamentos locais, contabilizaram 10.449 unidades, das quais 10.307 tinham de ver a actividade comprovada. Foram entregues 8581 declarações contributivas válidas, pelo que só cerca de 17% dos alojamentos falharam o comprovativo de actividade.