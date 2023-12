Kate Micucci, actriz de A Teoria do Big Bang, tem cancro do pulmão. “Nunca fumei um cigarro”

A actriz Kate Micucci, que integrou o elenco de A Teoria do Big Bang e dá voz a Velma nas aventuras mais recentes do Scooby-Doo,​ tem cancro do pulmão. Foi a própria a fazer a revelação através de um vídeo partilhado no TikTok, onde conta ter sido submetida a uma cirurgia para remover o tumor, que foi bem-sucedida. “Apanharam-no bem cedo”, descansou os fãs, prometendo estar quase recuperada.

“Olá todos, este não é um TikTok, mas um SickTock”, começou por dizer, com humor, fazendo um trocadilho (sick é doente, em inglês). A actriz que deu vida a Lucy na sitcom de sucesso (namorou com Raj na 6.ª temporada e fez uma aparição na 7.ª temporada), contou, de seguida, estar no hospital na sequência da cirurgia do dia anterior. “É muito estranho, porque nunca fumei um cigarro na vida; por isso, sabem, foi uma surpresa”, relatou, acrescentando: “Mas acontece e as boas notícias é que o apanharam cedo e o tiraram. Estou bem.”

Kate Micucci aproveitou ainda para avisar que estará ausente nos próximos meses ─ “tem sido uma grande viagem” ─, mas prometeu estar de volta assim que conseguir, reforçando que “mal pode esperar” por voltar a pintar. Além de ser actriz, também é ilustradora e lançou recentemente um livro de colorir. E concluiu com humor: “Porque ainda estou a falar? Porque estou drogada.”

No vídeo também são mostrados alguns momentos de Micucci a andar pelo hospital com uma bata e um frasco de soro. Mais tarde, nos comentários, a actriz respondeu a um seguidor que perguntou quais os sintomas que terão feito com que desconfiasse da doença. “Tive um valor nas minhas análises sanguíneas que estava muito alto”, explicou, detalhando que revelava uma inflamação. “Então fui ao médico que fez alguns exames. Viu o meu coração e foi aí que a mancha no meu pulmão se revelou.”

O diagnóstico precoce é especialmente importante no cancro do pulmão, a doença oncológica com maior mortalidade em Portugal e a nível mundial. Por cá, de acordo com a associação Pulmonale, morrem mais de 4500 pessoas por ano devido a este cancro. O tabagismo é o principal factor de risco, mas não é necessário ser-se fumador para manifestar a doença. Como tal, é preciso estar atento a sintomas como a tosse persistente, a falta de ar, a rouquidão e o cansaço.