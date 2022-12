Novos diagnósticos de cancro do pulmão subiram, mas mortalidade manteve-se estável

Entre 2018 e 2019, os novos diagnósticos de cancro do pulmão subiram quase 20%. Os dados fazem parte do 15.º relatório do Observatório Nacional das Doenças Respiratórias, apresentado esta sexta-feira.

O número de novos diagnósticos de cancro do pulmão aumentou entre 2018 e 2019, mas a mortalidade manteve-se estável. Um sinal positivo, que se junta ao decréscimo da percentagem de fumadores e à redução da mortalidade por pneumonia. Os dados fazem parte do 15.º relatório do Observatório Nacional das Doenças Respiratórias, que é apresentado esta sexta-feira no Porto e que analisa os principais indicadores da área respiratória com dados observados entre 2018 e 2021.