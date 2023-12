Críticos de Chicago repõem a normalidade: Assassinos da Lua das Flores é o melhor

Quaisquer veleidades de originalidade que possam ter querido introduzir os críticos de cinema de Los Angeles na sua lista do ano – por exemplo, considerar que A Zona de Interesse, do britânico Jonathan Glazer, interpretado por actores alemães, foi o melhor filme estreado num mercado, o americano, ferozmente desconfiado, desinteressado ou desconhecedor do que lhe é exterior – os seus congéneres de Chicago repuseram esta segunda-feira à noite a normalidade, aquilo que até então fazia figura de narrativa oficial e está destinado à entronização: Assassinos da Lua das Flores, de Martin Scorsese, foi para eles o filme do ano. Já o fora para o New York Film Critics Circle e para os membros da National Board of Review.

