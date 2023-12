A cultura do café em Moçambique: o exemplo do Parque Nacional da Gorongosa

O café é um dos produtos mais comercializados à escala global, envolvendo cerca de 25 milhões de pequenos produtores em cerca de 80 países tropicais e mais de 100 milhões de pessoas em toda a cadeia de valor. Em 124 espécies do género Coffea, apenas duas têm valor comercial: Coffea arabica, ou café arábica, que domina o mercado mundial (70%); e Coffea canephora (Pierre ex A. Froehner), ou café robusta (30%). Sendo Moçambique considerado um hotspot de espécies silvestres e possivelmente endémicas.

O Parque Nacional da Gorongosa (PNG) é um dos casos de sucesso mais emblemáticos de restauro da vida selvagem em África. Localizado no extremo Sul do Grande Vale do Rift, o PNG-Moçambique é considerado uma das áreas de conservação com maior diversidade ecológica do mundo, abrangendo vários biomas.

No âmbito da estratégia de restauro da floresta húmida tropical, foi implementado um sistema agroflorestal de café (SAF de café) – árvores nativas e Coffea arabica – na serra da Gorongosa e tirar a comunidade local da pobreza. Mil famílias da região estão envolvidas neste projeto.

Foto Moçambique: a castanho, serra da Gorongosa; a verde vivo, Parque Nacional da Gorongosa (PNG); a verde escuro, zona-tampão do PNG; ponto pretos, ocorrência do género Coffea DR

A minha tese de doutoramento insere-se num projeto interdisciplinar (TriCafé), designadamente na componente da dinâmica da biodiversidade. Por um lado, pretende-se inventariar e conservar o património genético nacional do género Coffea, uma vez que os últimos levantamentos datam de há mais de 50 anos, e avaliar a possibilidade de introdução de espécies silvestres (Coffea racemosa) nos lotes do café da Gorongosa. Por outro, avaliar o efeito da altitude e sombra na dinâmica da diversidade microbiana da rizosfera e endosfera da cultivar de Coffea arabica implantado no sistema agroflorestal em complemento a outras atividades em curso.

Aluna de doutoramento em biologia no Centro de Estudos Florestais, laboratório associado Terra, Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa; Instituto de Investigação Agrária de Moçambique