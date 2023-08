Luísa Lopes: “Falamos das quotas de género; e as quotas de idade?”

Leia também a segunda parte da entrevista. Alzheimer: “Temos um optimismo cauteloso” em relação aos novos fármacos

Sabia que há cinco sítios bem identificados em todo o mundo, em continentes diferentes, onde as pessoas vivem saudáveis mais de 100 anos? Sabia que a solidão faz mal à saúde, em particular à saúde do cérebro? E que a cafeína protege do declínio cognitivo? Não, este não é apenas mais um estudo de nutrição pouco fundamentado: as provas do efeito benéfico da cafeína acumulam-se. Disto tudo e ainda do que cada um de nós pode fazer em prol da saúde, do idadismo (a discriminação pela idade), de quotas para quem é mais velho e até da região de Portugal que mais gosta nos fala Luísa Lopes, neurocientista do Instituto de Medicina Molecular (IMM) da Universidade de Lisboa. “Não temos grande respeito pela idade no nosso país”, lamenta a cientista nascida há 48 anos no Bombarral.