A todos um bom passeio de Natal: 12 ideias para celebrar

Na montanha ou no palácio, enfeitiçado ou ecológico, com gin ou chocolate… O país está cheio de festejos. Escolhemos uma dúzia, dos tradicionais aos mais originais.

Tradição ao lume

Penamacor mantém acesa a tradição de queimar o seu madeiro – o maior de Portugal, asseguram os pergaminhos da festividade. Aquela chama – cujo calor se há-de sentir às 23h59 de 23 de Dezembro, no adro da Igreja Matriz – não é estrela única. Em nome dela, alumiam-se vários dias de animação.

Entre 7 e 25 de Dezembro, as ruas da Vila Madeiro aquecem com cânticos, concertinas, desgarradas, “gaitadas e pifaradas”, bem como tasquinhas, bailes, mercado de Natal, exposições, oficinas, concertos, circo e outros espectáculos, sem esquecer o Desfile do Madeiro, e, para maravilha da criançada, a casinha do Pai Natal e uma fábrica de brinquedos.

À grande e à lupa

Do alto dos seus 21 metros, o maior Pai Natal do mundo (comprovado pelo Guinness) contempla a animação de Águeda É Natal. Está longe de ser o único motivo original do evento, que começou a 18 de Novembro e só fecha portas a 7 de Janeiro.

Por “algumas das ruas mais bonitas e instagramáveis” (garantia da autarquia), estão à vista os icónicos guarda-chuvas que se tornaram símbolos da cidade, uma árvore de Natal enfeitada por crocheteiras locais, desfiles de soldadinhos de chumbo e um parque transformado em bosque encantado, além de música, filmes, magia, saltimbancos, cânticos, contos, uma corrida e caminhada de Natal e a ligação ao Comboio Histórico do Vouga, entre outras atracções.

O que não está tão à vista é o Pai Natal minúsculo que o artista Willard Wigan criou: cabe no buraco de uma agulha e está à espera de visita num microscópio, no Posto de Turismo.

Chocolate e outros trunfos

Bombons e bombocas, crepes e cascatas, trufas e torrões, brigadeiros e bolos… Valença do Minho volta a erguer uma Fortaleza de Chocolate para dar as boas festas a nativos e a forasteiros.

Na praça-forte, das 10h às 20h, até 10 de Dezembro e com entrada livre a adoçar a visita, juntam-se produtores, pasteleiros e chocolateiros de ambos os lados da fronteira para dar a provar estas e outras iguarias (incluindo sem glúten).

Este é um dos trunfos da programação natalícia do município, que se prolonga até 7 de Janeiro e traz também momentos mágicos numa Duendelândia, um Mercado de Natal, Neve na Praça, uma exposição de presépios e outras atracções.

O brinquedo e o palácio

Cinema no salão nobre, contos na capela, oficinas de culinária no lagar, espectáculos de música, teatro, dança e magia junto à Cascata dos Poetas… Está instalado o Natal no Palácio Encantado, em Oeiras. São três dias de animação para toda a família – de 8 a 10 de Dezembro – com o Palácio Marquês de Pombal como cenário, com O Brinquedo como tema e sem cobrança à entrada.

As actividades começam às 10h e só terminam à noite, depois do último espectáculo (às 21h, na sexta e sábado; às 19h no domingo). À margem do programa, há outros encantos: pista de gelo, comboio, insufláveis, pinturas faciais, jogos, venda de Natal, salão de chá e uma zona de gastronomia.

Cinema e um cobertor

No Verão, o ciclo Ciné Society tem-nos mimado com sessões ao ar livre, em espreguiçadeiras espraiadas por terraços. No Natal, é o Cinema Encantado que faz as honras. Uma selecção de filmes à medida do espírito da quadra é projectada na “atmosfera acolhedora” de uma “tenda encantada”, montada na Fábrica Braço de Prata, em Lisboa.

A tela ilumina-se às quintas-feiras, às 19h, e aos domingos, às 17h. Em cartaz estão O Amor Acontece (dia 7), O Grinch (10), Assalto ao Arranha-Céus (14), Sozinho em Casa (17) e O Estranho Mundo de Jack (21). Os bilhetes custam 13,90€ e dão direito a um cobertor para tornar a experiência ainda mais aconchegante.

Um Natal Urbano

Entre as estrelas, Contigo, Volta para ti e Sempre que acordares convivem no alinhamento com Oh happy day, Amazing Grace e Hallelujah.

É com estas pautas que o músico Jimmy P (alter-ego de Joel Plácido) dá andamento à digressão Natal Urbano, desenhada para celebrar “a universalidade da música e o espírito de partilha” que abrilhanta a época, entre temas do repertório pessoal e clássicos universais. A partilha não fica pela nota de intenções: estende-se também ao palco, a que sobem coros infantis e juvenis das localidades por onde passa.

O périplo começou no Porto e já passou por Mirandela, Leiria e Lisboa. Barcelos (dia 8 de Dezembro), Entroncamento (dia 9), Pombal (dia 16) e Ovar (dia 22) são as paragens que se seguem no mapa.

Foto O Natal Urbano de Jimmy P Bruno Correia

Gelo na pista e no copo

Uma pista de gelo no montado alentejano? Sim, e um copo de gin para dar coragem às piruetas. Na Herdade do Sobral, em Vila Nova de Santo André (Santiago do Cacém), volta a erguer-se uma das “terras Natal” mais originais do mapa luso, dentro de um não menos original parque temático, onde é uma premiada bebida local que normalmente tem o papel principal.

Por estes dias, a Vila do Gin do Black Pig cede o protagonismo aos duendes e a outras criaturas da quadra, sem deixar de manter a forte ligação às raízes. No horizonte, enfeitado pelas luzes e pela neve disparada por canhões, estão um “safari natalício”, um presépio de animais da quinta, malabaristas a aparecer de tractor… E, claro, o espectáculo que é a aparição de um certo velhote de barba branca.

Está aberto de 25 de Novembro a 31 de Dezembro, das 14h às 23h (nos dias úteis, até às 22h), e o preço de entrada começa nos 3€. Mais informações aqui.

Circos de Natal

Parte dos álbuns de família de várias gerações, a tradição natalícia de ir ao circo continua de pé firme. Os coliseus de Lisboa e do Porto tornam a montar a tenda para mostrar as habilidades do mundo circense, venham elas da escola tradicional ou de correntes mais contemporâneas.

Para a missão de encantar e de pôr o espectador, miúdo e graúdo, a explorar novos mundos sem sair da cadeira contribuem palhaços, acrobatas, malabaristas, trapezistas, ilusionistas e muitos outros animadores, sem esquecer a banda sonora à medida da cartola.

Na sala lisboeta, a magia está por conta da Companhia Internacional de Circo, com sessões até 26 de Dezembro e bilhetes de 20€ a 30€.

À arena da Invicta sobe uma “viagem onírica de homenagem à memória, através do amor de um neto pelo seu avô”, detalha a sinopse. Escrita por Gonçalo M. Tavares – que aqui se estreia nas linhas do “circo memorável” –, encenada por Nuno Cardoso e dirigida por Luís de Matos, esta edição propõe-se a desvendar o que esta arte tem de “mais fantástico” (hologramas incluídos). Está em cena de 15 de Dezembro a 7 de Janeiro, com preços entre os 9€ e os 20€.

Foto Circo Coliseu Porto Ageas DR

A magia da tradição de Óbidos

O espírito natalício torna a assentar no burgo medieval, transformando-o desta vez numa verdadeira Escola de Feiticeiros.

Entre o Laboratório de Poções, o slide de vassouras voadoras, a Casa do Gigante com animais fantásticos, a Rampa Gelada, o Labirinto Encantado, as receitas de herbologia, o Bar Três Varinhas, o Salão de Magia, o Tribunal de Feiticeiros, os bonecos de neve e, claro, a casinha do Pai Natal, a festa de Óbidos Vila Natal espalha-se por todos os cantos, servindo, como é habitual, vários gostos e idades.

Música, teatro, artes circenses, comédia e mais de 80 workshops também entram no caldeirão que, nesta edição, vem cozinhado por 473 artistas.

As portas estão abertas até 31 de Dezembro (consultar horários detalhados aqui). A entrada custa 10€, ficando a 8€ para crianças dos três aos 11 anos.

Cenas (e nobres causas) ao vivo

Apresenta-se como “o maior presépio ao vivo da Europa”. Não é para menos: com 600 figurantes em 90 cenários diferentes, distribuídos numa área de 30 mil metros quadrados, o Presépio ao Vivo de Priscos recria a história da família nazarena e dos costumes do quotidiano hebraico e romano.

De traço comunitário e inclusivo, com construções feitas pela comunidade aldeã com a ajuda dos reclusos do Estabelecimento Prisional de Braga, a tradição iniciada em 2006 volta a pôr a freguesia do município de Braga no mapa dos passeios natalícios.

Tal como em anos anteriores, as histórias da tradição cristã vêm acompanhadas por uma causa social e humana. Nesta 17.ª edição, são lembradas as vítimas do Tráfico de Seres Humanos.

Em cena de 10 de Dezembro a 14 de Janeiro (horários aqui), com bilhetes a 5€, pagos a partir dos 16 anos.

Foto Presépio ao Vivo de Priscos CM Braga

Presépios em grande

O de Priscos está ao vivo. O de Alenquer é “monumental”. Sabugal prefere ao natural. Rio Maior faz os seus com sal. Vila do Conde aposta nos artesanais e Santa Maria da Feira vale-se da criatividade e quantidade (mais de 800 de todo o género e tema). Os presépios multiplicam-se por todo o país, nas mais diversas configurações e originalidades. Mas, em tamanho, nenhum suplanta o de Vila Real de Santo António.

Com mais de 20 anos de tradição, o Presépio Gigante da cidade algarvia continua a crescer: para cima de 5.800 figuras numa área de 240 metros quadrados, fruto de mais de 40 dias de trabalho e mais uns quantos meses de preparação. E, este ano, com a novidade que é a recriação de uma estrada romana.

Pode ser admirado no Centro Cultural António Aleixo, entre 1 de Dezembro e 7 de Janeiro, das 10h às 13h e das 14h30 às 19h (até às 18h nos dias 24 e 31; a partir das 15h no primeiro dia do ano), por 1€.

Presépio Gigante CM VRSA Presépio Gigante CM VRSA Presépio Gigante CM VRSA Presépio Gigante CM VRSA Fotogaleria Presépio Gigante CM VRSA

Na montanha, ao natural

No coração da Serra da Estrela, a aldeia de Cabeça (Seia) põe as mãos na natureza para embelezar a quadra de forma genuína e pura.

Conhecida como a “Aldeia de Natal mais ecológica do país”, fruto da decoração sustentável que ilumina e ornamenta ruas e casas com materiais da terra e restos de limpezas florestais (giestas, videiras, pinheiros ou canas de milho são alguns dos exemplos), a 11.ª edição da festa decorre entre 8 de Dezembro e 1 de Janeiro e dá destaque à paixão e ao engenho partilhados pelas “mãos sábias” dos 170 habitantes locais.

Ao décor e iluminação juntam-se as tasquinhas, um mercado de Natal, oficinas e tradições como a missa do Galo ou a fogueira de Natal.