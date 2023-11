O Natal da Feira também vive em casas de gengibre, livros pop-up e muitos presépios

Que por esta altura do ano Santa Maria da Feira se engalana toda para Perlim, já sabíamos. Tanto no Castelo como na sua Quinta, toda a paisagem se transforma com adereços e personagens do imaginário infantil, e há filas diárias para garantir os melhores lugares em cada espectáculo ou experiência proporcionada por esse parque temático. É certo que, já em 2022, o Município complementou essa oferta com um circo e com um mercadinho de entrada livre no Rossio, cheio de artesanato e de lambarices como rabanadas, fogaça com chocolate, fitas de carpinteiro, ginjinha e chocolate quente com marshmallows. Este ano, contudo, a tudo isso junta-se ainda uma pista de gelo e uma programação que, dispersa por outros pontos da cidade e até por outras localidades desse concelho da Área Metropolitana do Porto, visa proporcionar ao público alternativas mais tranquilas, para usufruir com ou sem crianças.

No total, o cartaz natalício da Feira inclui mais de 40 acções, umas com realização de carácter regular até 7 de Janeiro e outras só disponíveis em determinados dias e horários, pelo que qualquer visita deve ser organizada antes, para se evitarem decepções. Mas visões seguras e garantidas, mesmo fora do horário normal de expediente de museus e igrejas, por exemplo, são as decorações luminosas do concelho, seja o troço da Rua Roberto Alves coberto por 600 candeeiros construídos por meninos do 1.º Ciclo e suas famílias, a ponte pedonal com arcos sobre o rio Cáster, a árvore de Natal da Praça Gaspar Moreira – tão torta que lembra o chapéu da selecção de feiticeiros em Hogwarts – e o parque das Termas de São Jorge, junto ao lago das Caldas de São Jorge.

Também descentralizada é a exposição de 800 presépios que assinala os oito séculos decorridos desde que São Francisco de Assis pela primeira vez representou cenicamente o contexto em que terá nascido Jesus Cristo – o que, segundo os investigadores, ditou depois o cânone de representação da Natividade. Pelo Museu Convento dos Loios e pela Igreja da Misericórdia, na Feira, e ainda pelo Museu do Papel, em Paços de Brandão, estarão assim distribuídas 800 obras concebidas em vários estilos e materiais decorativos, oriundas de diversos países e com diferente valor histórico e humano, mas sempre preservando algum elemento da disposição cénica em que o frade italiano foi pioneiro em 1223 – consolidando a manjedoura como berço do Menino e os animais como elementos que, no local, aqueceriam o ambiente em seu redor.

Foto Natal em Santa Maria da Feira Alexandra Couto

Dessa selecção de 800 presépios – aos quais há visitas guiadas – consta um conjunto inspirado pelo actual conflito Israel-Hamas e outro que coloca lado a lado a tradição russa e ucraniana, neste caso com imagens da catedral ortodoxa de Odessa antes e depois dos bombardeamentos. Mas também há uma Sagrada Família disposta por um tabuleiro de xadrez, outra em que as figuras da Natividade decoram o rebordo de uma fruteira cerâmica, outra cena com uma Maria de tricot mesmo no ato de parir e, em estética diversa, mais de 200 presépios concebidos por alunos da EB 2 e 3 de Paços de Brandão com recurso a materiais reutilizados. Famílias que pretendam dedicar-se a idêntica bricolagem podem, aliás, inscrever-se para o efeito nas oficinas do Museu dos Loios, que ensinará os mais pequenos a criarem peças semelhantes para as suas próprias casas.

E não se ficam por aqui as propostas da Feira relacionadas com a Sagrada Família, no ano em que por todo o mundo se assinala a tradição iniciada por São Francisco: na Loja Interactiva de Turismo estão expostos 12 presépios que privilegiam a cortiça como matéria-prima, numa competição entre diferentes escolas do município, e do outro lado da rua, nas escadarias da Câmara Municipal, todos os sábados de manhã será encenado um presépio vivo. Entre as 11h30 e as 12h30, atores da Universidade Sénior converter-se-ão em Maria e José, pastores e camponeses, reis magos e anjos, propondo aos espectadores um diálogo complementado com preces e cânticos.

Já para mudar de registo, há depois alternativas como visitas guiadas encenadas pelo centro histórico da cidade, um concerto de órgão de tubos na vizinha Igreja de Mosteirô, uma oficina na Biblioteca Municipal sobre coroas de Natal, outra na Escola Secundária da Feira sobre a confecção de casinhas de gengibre, daquelas mesmo de comer, e quatro sessões de culinária com chefs empenhados em mostrar como se podem rentabilizar produtos sazonais em compotas, licores e vinho quente, entradas dos repastos natalícios e doçaria tradicional da quadra.

Todas essas acções de showcooking vão realizar-se na Biblioteca, que, apesar da sua versatilidade, se manterá focada na missão do incentivo à literacia. Para isso, acolherá não apenas leituras de contos e até sessões de cinema infantil, mas também duas propostas totalmente dedicadas à divulgação do universo editorial.

A primeira dessas é uma exposição de livros pop-up – aqueles cujas páginas apresentam recortes moldados de forma a que alguns cenários se ergam do papel quando o livro é aberto – com alguns títulos natalícios cuidadosamente ilustrados e esculpidos para dar tridimensionalidade aos respectivos enredos.

São poucas obras e algumas até estão resguardadas por acrílico para evitarem rasgos nos seus delicados recortes, mas a visita compensa por também permitir a participação noutra iniciativa que, ainda na Biblioteca e relacionada com livros, é aquela que mais encarna o genuíno espírito natalício: quem quiser, entrega lá um livro para oferecer a terceiros e, gostando dos outros títulos doados no mesmo registo, leva consigo um também.

Novo ou manuseado, e desde que em estado digno, qualquer título é bem-vindo e só manuais escolares não serão aceites, porque o Natal é para férias, prazeres e mimos – e para gestos assim enriquecedores, como o de partilhar com estranhos as histórias marcantes que nos passaram pelas mãos, depois de buriladas em vivências portáteis.