O Natal chega a Perlim com mercado, circo e pista de gelo

O parque temático infantil dedicado ao Natal regressa a Santa Maria da Feira a 25 de Novembro. Além do mercado no Rossio e do circo nas margens do Cáster, este ano Perlim terá também pista de gelo.

O Pai Natal chega ao mundo encantado de Perlim na noite de 24 de Novembro, num evento de antecipação à abertura do parque temático infantil que, a partir do dia seguinte, volta a celebrar a época natalícia em Santa Maria da Feira. É já um clássico da temporada, com portas abertas até 30 de Dezembro, num total de 22 dias intercalados, com diferentes horários e dezenas de propostas pagas e gratuitas. Este ano, o grande destaque vai para a nova pista de gelo.

Organizado pela autarquia de Santa Maria da Feira através da empresa municipal Feira Viva, a iniciativa continuará a ter como recinto principal os jardins da Quinta do Castelo e incluirá actividades no interior da própria fortificação, porque, embora parte da sua muralha tenha aluído recentemente devido ao efeito das chuvas intensas numa zona sujeita a obras, esse monumento nacional mantém-se "visitável".

O presidente da autarquia, Emídio Sousa, garantiu que "o castelo reúne todas as condições de segurança para voltar a fazer parte de Perlim, seja no interior, seja no exterior, onde acontecerá o espectáculo diário de encerramento, às 19h, com pirotecnia".

Foto Além do mercado, do circo e várias actividades e espectáculos, Perlim conta este ano com uma nova pista de gelo Paulo Pimenta (Arquivo)

Além do castelo, as outras áreas associadas a Perlim, mas com funcionamento autónomo, são três: o mercado de Natal, que, após uma primeira edição em 2022, regressa ao largo do Rossio com artesanato, restauração e um espectáculo às 19h45 nos 22 dias do programa; o circo espanhol Evolution, que, na tenda montada atrás das Piscinas Municipais, apresentará a produção Oniria; e, entre essas duas localizações, a nova pista de gelo, disposta em torno da estrutura de madeira conhecida como "a nau".

O piso de gelo ocupará uma área de 20 por 16 metros, no que se inclui o recorte para a nau, e será complementada com espaços circundantes para movimentação dos utilizadores e eventos empresariais.

Este ano, o tema transversal a todo o parque temático é as quatro estações do ano. "É na beleza única da diferença que surge a originalidade, a mais especial de todas as virtudes. Da junção de todas as características das diferentes estações, tão únicas quanto especiais, nasce a mais bela obra de arte: a natureza", afirma a organização em comunicado.

Diferentes aspectos do clima vão assim inspirar os cenários e personagens dos diversos conteúdos da Quinta do Castelo, entre os quais espectáculos de palco e áreas temáticas como a Lapónia, a gruta dos piratas, a arena de dança, o carrossel clássico, a rampa de trenós e as secções de arvorismo e slide.

Foto O tema deste ano é as quatro estações do ano Paulo Pimenta (Arquivo)

Este ano, a pulseira de acesso a todos os dias do evento custa 13€ em pré-venda até 24 de Novembro, passando depois a 16€. Já o bilhete diário custa 7,50€ por adulto e 6,50€ para crianças dos 3 aos 12 anos e maiores de 65 anos para Perlim, a entrada no circo custa 15€ e 12€, respectivamente, enquanto o bilhete conjunto custa 18,50€ e 14,50€, respectivamente.

Para facilitar o acesso ao parque, a câmara municipal voltará a oferecer um bilhete de entrada a todas as crianças que, residindo no concelho, frequentem o ensino pré-escolar ou o 1.º Ciclo do Ensino Básico na rede pública ou privada. Este ano, pela primeira vez, a oferta da autarquia integra também um bilhete para o circo.

Também está prevista entrada gratuita, a título vitalício, para todas as crianças que nasçam no Hospital São Sebastião no período de 25 de Novembro a 30 de Dezembro de 2023. No ano passado, o cartão de acesso privilegiado a Perlim foi entregue a 67 meninos e 52 meninas. Todas essas componentes implicam um orçamento que a Câmara da Feira situa em 900.000 euros.

Se as condições climatéricas não prejudicarem a afluência de visitantes, o evento deverá ser financeiramente autossustentável, sendo que, em contexto ideal, a bilheteira assegurará 80% da receita e os restantes 20% resultarão de merchandising, aluguer de espaços e patrocinadores.

A actual estratégia da autarquia para a quadra natalícia passa por reforçar a programação envolvendo outros agentes e recursos. "Fizemos uma aposta sem precedentes numa programação de Natal integrada para todo o território, com dezenas de propostas culturais, gastronómicas e de lazer que complementam a oferta de Perlim noutras dimensões e que dinamizam a cidade nos dias em que o evento não acontece", explicou Emídio Sousa.