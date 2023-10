Parte da muralha do Castelo da Feira ruiu por causa do mau tempo

Parte da muralha do Castelo de Santa Maria da Feira estava em obras, mas ruiu de madrugada por causa da chuva. Alerta foi dado pelo guarda do castelo. Mau tempo causou 144 ocorrências até às 11h.

Uma parte da muralha do Castelo de Santa Maria da Feira, que se encontrava em obras de consolidação, ruiu durante a madrugada devido ao mau tempo, revelou este domingo o presidente daquela autarquia do distrito de Aveiro. Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa, esclareceu que a derrocada ocorreu durante a madrugada, "muito provavelmente pelo excesso de chuva".

Os destroços da muralha ficaram circunscritos ao perímetro das obras de consolidação e reabilitação que "estavam prestes a terminar" naquela zona do castelo, depois de terem sido identificadas fissuras na muralha. Os técnicos e responsáveis pelo projecto de consolidação, a cargo da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), estão, neste momento, no local a determinar as causas da derrocada, que abrange "um troço com 20 a 30 metros".

À Lusa, o presidente da Câmara esclareceu que o alerta foi dado pelo guarda do castelo ao início desta manhã. Contactado pela Lusa, o Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto adiantou que durante a madrugada não foram activados meios para o local.

A Protecção Civil registou este domingo, entre a meia-noite e as 11h, um total de 144 ocorrências associadas ao mau tempo em Portugal Continental, sobretudo na região Norte, principalmente inundações, quedas de árvores e limpeza das vias. Até ao final de domingo, a Protecção Civil tem o estado de prontidão dos meios no nível laranja em 16 sub-regiões da entidade no continente, com especial incidência no Norte, no Centro e em Lisboa e Vale do Tejo.

No sábado, a Protecção Civil registou, da meia-noite até às 23h, um total de 303 ocorrências, sem registo de vítimas nem danos materiais avultados, associadas ao mau tempo em Portugal continental, tendo sido a região Norte a mais afectada.

Em causa está a depressão Céline, associada a uma superfície frontal fria, com precipitação persistente, por vezes forte e acompanhada de trovoada, principalmente no Minho e Douro Litoral, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).