A iluminação do “presépio monumental” é celebrada com espectáculo piromusical e o parque temático garante que a festa do Natal continua com pista e rampa de gelo, teatro e outras actividades.

A partir de “uma tradição com muitos anos”, Alenquer transforma-se no “presépio de Portugal”, com uma programação recheada dedicada à quadra, a partir de 30 de Novembro. A iluminação do “presépio monumental”, na encosta da vila, é celebrada com um espectáculo piromusical a abrir o programa, seguido de um baile de Natal no Largo Rainha Santa Isabel.

Já o parque temático natalício “com a maior área coberta” do país acolhe várias diversões, a partir de 1 de Dezembro, incluindo o comboio, a pista de gelo, circo e teatro infantil, carrossel, duendes, presépios e a praça do Pai Natal. Nas ruas da vila voltam a entoar-se músicas dedicadas à época festiva e o mercado de Natal assegura que nenhum presente fica por comprar.

A programação conta ainda com várias exposições, incluindo presépios “de Itália para o mundo”, e uma exibição dedicada ao Pintar e Cantar os Reis, uma tradição inscrita no Património Nacional Imaterial. Assim como concertos, actividades e espectáculos para crianças, workshops, visitas guiadas e caminhadas. A pensar nos graúdos, as actividades pagas integram uma adega de Natal e uma Christmas Wine Party, entre outras sugestões.

A edição deste ano é “especial”, uma vez que “assinala os 800 anos da primeira aparição mundial do presépio”, destaca a autarquia em comunicado. "Podem encontrar um Natal à imagem da vila”, sublinha a vereadora Cláudia Luís na nota de imprensa. “Quem visita Alenquer nesta altura do ano sabe que encontra um espaço muito amplo, que respira Natal, onde não há filas e onde as pessoas se sentem à vontade e seguras.”

A programação completa, preços e horários podem ser consultados no site oficial do Alenquer, presépio de Portugal.