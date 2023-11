Óbidos Vila Natal vai espalhar o feitiço da quadra com poções e um slide vassoura

A edição 2023 de Óbidos Vila Natal traduz uma "aposta numa programação e cenografia que remete para o Natal dos feiticeiros, composta por mais cenários e adereços e um manto de neve artificial, no total de 2.400 metros quadrados de neve para revestir o evento de branco", refere o presidente do Conselho de Administração da Óbidos Criativa, Ricardo Duque, citado num comunicado.

Durante 31 dias, entre 30 de Novembro e 31 de Dezembro, o castelo de Óbidos vai transformar-se "numa Escola de Feiticeiros com muita neve, onde não faltam diversões emblemáticas, como a pista de gelo e a visita ao Pai Natal, e outras tantas novidades", divulga a organização, destacando actividades como o Laboratório das Poções, a Herbologia ou a Casa do Gigante.

O evento contará este ano com dois palcos de espectáculos, o Salão da Magia e o Tribunal dos Feiticeiros, com uma programação que incluirá 410 apresentações. Nos 31 dias do certame serão levados a palco cinco espectáculos residentes que unem teatro, artes circenses, comédia e sensibilização ambiental, dois dos quais em estreia, e ainda muitos concertos especiais de Natal.

Segundo o presidente da autarquia, Filipe Daniel, pelo Óbidos Vila Natal passarão nesta edição "473 artistas, entre os quais actores, maestros, músicos, mas também animadores que surgem, uma vez mais, como um elemento diferenciador".

A diversão para os mais novos será "assegurada pelas 15 actividades em cartaz", adianta a autarquia na nota, referindo que, "além de falar com o Pai Natal, os visitantes poderão ainda "voar" no slide vassoura, aprender a afastar sonhos maus no Laboratório de Poções, conhecer animais fantásticos na Casa do Gigante, aprender a semear a magia pela Terra na Herbologia, deslizar a toda a velocidade na Rampa Gelada, visitar Universos Alternativos na realidade virtual, fazer a máquina dos sonhos no MyMachine e participar nos mais de 80 workshops didácticos, entre muitas outras actividades".

Com um investimento de cerca de 500 mil euros, o Óbidos Vila Natal decorrerá todos os dias da semana, encerrando apenas no dia de Natal. Os horários diários, a programação e as actividades podem ser consultados no site oficial do evento. Os bilhetes já estão à venda online, mas também poderão ser adquiridos nas bilheteiras à entrada.