Trás-os-Montes em Prova estreia em Lisboa e regressa ao Porto

São mais de 120 vinhos de duas dezenas de produtores da região: Trás-os-Montes em Prova decorre este fim-de-semana em Lisboa e no seguinte no Porto.

Depois de uma primeira edição no Porto em 2022, o Trás-os-Montes em Prova, evento com vinhos das três sub-regiões de Trás-os-Montes, estreia-se este fim-de-semana, 9 e 10 de Dezembro, em Lisboa. O evento organizado pela Comissão Vitivinícola Regional de Trás-os-Montes (CVRTM) leva 19 produtores de Chaves, de Valpaços e do Planalto Mirandês ao Hotel Marriott. No fim-de-semana seguinte, a 16 e 17 de Dezembro, serão 20 os produtores no evento no Hotel Crowne Plaza, no Porto.

Marcar presença na capital para mostrar os melhores vinhos de Trás-os-Montes era não só uma “ânsia” dos produtores, como “fundamental” para os vinhos da região, afirma ao PÚBLICO Francisco Ataíde Pavão, presidente da CVRTM. Este ano, o desejo concretiza-se com um evento aberto não só a profissionais da área como ao público em geral.

“Já tínhamos feito [o evento] no ano passado no Porto e correu muito bem. Alguns produtores já têm os vinhos em Lisboa nalgumas garrafeiras e pediram-nos para sair da zona de conforto e ir à capital fazer esta promoção”, explica o presidente da CVRTM. “Também há procura por parte dos consumidores, que nos pedem que façamos estes eventos em Lisboa com vinhos da nossa região.”

A entrada diária para o Trás-os-Montes em Prova, que acontece entre as 15h e as 20h de sábado e domingo, custa 10 euros, com direito a um copo para provar todas as referências disponíveis. Há cerca de 120, com vinhos de vinhas velhas, vinhos de montanha, outros de terroir de altitudes mais baixas e alguns de castas autóctones com menos expressão, como a Bastardo e a Tinta Amarela.

Haverá ainda vinho produzido de um modo ancestral, nos lagares rupestres de Valpaços. “É a única região do país que tem esta certificação de vinhos de lagares rupestres”, continua Francisco. “Temos mais de 100 lagares rupestres identificados e três produtores a fazer vinhos nestes lagares. Um deles, [do produtor] Quinta do Salvante, estará presente [no evento].”

Em Lisboa, além da Quinta do Salvante, outros produtores juntam-se ao Trás-os-Montes em Prova: Casa do Joa, Encantos da Quinta, Encosta de Vassal, Encostas de Sonim, Flandório, Marimbelo, Mont’alegre Vinhos, Olivia’s Winery, Palmeirim D’Inglaterra, Quinta de Arcossó, Quinta das Corriças, Quinta Serra D’Oura, Quinta Valle Madruga, Terras de Mogadouro, Vidago Villa, Vinho dos Mortos, Villela Seca e Romano Cunha. No Porto, à excepção do último, todos os produtores vão marcar presença no fim-de-semana seguinte com mais dois acréscimos à lista: Bago de Ouro e De Sousa.

A estreia do evento no Porto foi um sucesso e a ideia é que este ano continue a ser um êxito, não só para os consumidores, como para os produtores. “O contacto neste ambiente mais informal também põe os produtores as comunicar uns com os outros, fomenta a troca de ideias, as sinergias e a união”, conclui o presidente da CVRTM.

Os bilhetes para o evento podem ser comprados na Ticketline.