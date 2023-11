Paris Hilton deu as boas-vindas a mais um bebé, desta vez “uma princesa”

A empresária Paris Hilton aproveitou a noite de Acção de Graças, nos EUA, para anunciar aos seus mais de 25 milhões de seguidores na sua conta do Instagram que foi mãe de uma menina. “A minha princesa chegou!”, escreveu também no TikTok.

A milionária, de 42 anos, foi mãe pela primeira vez em Janeiro, quando nasceu Phoenix, também através de uma gestação de substituição. Paris está casada, desde 2021, com o empresário Carter Reum, também de 42 anos.

Embora tenha sido uma surpresa para a maioria das pessoas que acompanha o dia-a-dia de Paris através das redes sociais, a influenciadora já tinha deixado algumas pistas sobre a possibilidade de voltar a ser mãe. Em Março, no seu podcast, Paris assumiu que “gostaria muito que um dia Phoenix tivesse uma irmãzinha chamada London”. E o desejo, entretanto, concretizou-se.

Já por altura do nascimento do primeiro filho, a empresária contou que o facto de ter recorrido a uma “barriga de aluguer” não teve a ver com a sua idade ou condição física, mas com o medo “aterrorizador” do parto. “Tenho tanto medo... O parto e a morte são as duas coisas que me assustam mais do que tudo no mundo”, desabafou numa entrevista.