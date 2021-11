A milionária herdeira Paris Hilton casou-se

Paris Hilton casou com o empresário Carter Reum numa cerimónia luxuosa na propriedade do seu falecido avô em Bel-Air, um dos bairros mais exclusivos e luxuosos da soalheira Los Angeles, EUA.

A neta do empresário hoteleiro Barron Hilton, de 40 anos, partilhou alguns detalhes do seu vestido de noiva, assinado por Oscar de la Renta, coberto com apliques florais brancos brilhantes.

Juntamente com uma série de celebridades, entre as quais Emma Roberts, Ashley Benson ou Bebe Rexha, Paris e Carter disseram “Aceito”.

Esta é a primeira vez que Paris Hilton chega ao altar, depois de ter namorado muito (desde os músicos Nick Carter e Benji Madden, os modelos Jason Shaw e River Vilperi ou os herdeiros dos transportes marítimos gregos Paris Latsis e Stavros Niarchos) e ter ficado noiva três vezes: em 2018, com o actor Chris Zylka; em 2005, com Latsis; e, entre 2002 e 2003, com Shaw.

Do noivo, Carter Reum, sabe-se que herdou uma fortuna do pai, que foi presidente e CEO da Amsted Industries, uma das maiores empresas privadas dos EUA, com sede em Chicago, e que a Forbes o avalia em cerca de 40 milhões de dólares (trocos, quando comparados com os cerca de 300 milhões de Paris Hilton).

Carter trabalha com o irmão, Courtney, e juntos fundaram a bem-sucedida empresa de investimento M13.