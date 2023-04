Depois de três meses de maternidade, Paris Hilton apresenta o filho recém-nascido

Paris Hilton apresentou, nesta terça-feira, o filho Phoenix Barron, de 11 semanas, numa publicação do Instagram, com um conjunto de fotografias em que aparece em momentos ternurentos com o bebé, ainda recém-nascido.

Hilton, de 42 anos, está casada com o empresário Carter Reum desde 2021. Os dois manifestaram a vontade de aumentar a família em diversos momentos e Paris já tinha confessado acalentar o sonho da maternidade. O casal acabou por optar por uma gestação de substituição, tendo o bebé nascido a 16 de Janeiro.

A empresária contou que o facto de ter recorrido a uma barriga de aluguer não teve a ver com a sua idade ou condição física, mas com o medo “aterrorizador” do parto. “Tenho tanto medo... O parto e a morte são as duas coisas que me assustam mais do que tudo no mundo”, desabafou numa entrevista.

Sobre como a criança se chama, Paris aponta que o segundo nome pretende ser uma homenagem ao seu falecido avô, Barron Hilton, mas que o primeiro se tratou de uma escolha pessoal: “Phoenix tem alguns bons pontos de referência da cultura pop, mas mais importante ainda é o pássaro [fénix] que arde e depois se levanta das cinzas para voar novamente.”