Costa “esclareceu” que foi ele a sugerir a Marcelo que reunisse com a PGR, como disse o Presidente?

A frase

"O primeiro-ministro já esclareceu que ele pediu para eu pedir o encontro à procuradora-geral da República." Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, em declarações a partir da Guiné-Bissau.

O contexto

Marcelo Rebelo de Sousa viajou até à Guiné-Bissau a propósito das comemorações dos 50 anos da declaração unilateral de independência do país. O chefe de Estado foi questionado sobre quem incentivou a sua reunião com a procuradora-geral da República, em Belém, a 7 de Novembro. O objectivo deste encontro era que Lucília Gago desse explicações sobre a Operação Influencer, que levou à demissão do primeiro-ministro nesse mesmo dia.

O chefe de Estado disse que a reunião ocorreu a pedido de António Costa: “O primeiro-ministro já esclareceu que ele pediu para eu pedir o encontro à procuradora-geral da República, mais do que isso não posso esclarecer”. Este sábado, contudo, o primeiro-ministro desmentiu o Presidente da República.

Os factos

No dia 7 de Novembro, pelas 14h, António Costa apresentou a sua demissão. Mas antes disso, de manhã, surgiram as primeiras notícias de que a PSP estaria a realizar buscas em vários ministérios e ainda na residência oficial do primeiro-ministro, no Palácio de São Bento. Em causa estavam projectos de exploração de lítio e hidrogénio.

Na sequência destas notícias, António Costa reuniu-se de manhã, pelas 9h30, com Marcelo Rebelo de Sousa, na sua residência oficial, em Belém, durante 40 minutos. Depois do primeiro-ministro abandonar as instalações, a procuradora-geral da República, Lucília Gago, chegou a Belém para se reunir com o Presidente.

De acordo com a notícia de 10 de Novembro do Expresso, foi durante a reunião das 9h30 que António Costa pôs o Presidente da República a par das buscas que estavam a decorrer. E sugeriu a Marcelo Rebelo de Sousa que se reunisse com Lucília Gago.

Esta quinta-feira, enquanto Marcelo visitava a Guiné-Bissau, o chefe de Estado falou sobre os eventos do dia em que Costa se demitiu. Abordando a questão da reunião com a procuradora-geral, constatou: “O senhor primeiro-ministro já esclareceu que ele pediu para eu pedir o encontro à senhora procuradora-geral da República”.

No dia seguinte, a 17 de Novembro, o Expresso avançava uma vez mais que tinha sido Costa a pedir a Marcelo que chamasse Lucília Gago a Belém.

Porém, este sábado, durante um intervalo da reunião da comissão nacional do Partido Socialista, António Costa desmentiu o chefe de Estado: “Terá que perguntar ao Presidente que comentário publico terei eu feito; não me ocorre nenhum”, disse aos jornalistas. Depois, acrescentou que não comenta as conversas que tem com Marcelo: “Nunca falei, em oito anos, nem por mim nem por heterónimos que escrevem nos jornais”.

Por esclarecer fica se, efectivamente, foi António Costa a sugerir a Marcelo Rebelo de Sousa que se reunisse com Lucília Gago no dia 7 de Novembro. Certo é que não disse publicamente – ao contrário do que Marcelo afirmou – se o tinha feito ou não.

Em resumo

A afirmação de Marcelo Rebelo de Sousa é, portanto, falsa. O primeiro-ministro não disse publicamente que tinha sido ele a sugerir ao Presidente da República reunir-se com Lucília Gago.