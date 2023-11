O filme do dia em que António Costa se demitiu

O dia começou com a notícia de que estavam em curso buscas da PSP em diversos ministérios e na residência oficial do primeiro-ministro, no Palácio de São Bento, por causa dos projectos de exploração do lítio em Montalegre, no âmbito de um inquérito que também investiga suspeita de crime nos negócios do hidrogénio verde.​

O PÚBLICO apurou, entretanto, que foram detidas cinco pessoas: o chefe de gabinete de António Costa, Vítor Escária; o consultor próximo de Costa, Diogo Lacerda Machado; o presidente da Câmara de Sines, o socialista Nuno Mascarenhas; assim como dois executivos de empresas.

Os partidos começaram a reagir à situação política gerada pelas buscas: o CDS pediu que Costa apresente “imediatamente a sua demissão”; o PAN e o Chega optaram por pedir a demissão de João Galamba; a IL queria que Marcelo dissolvesse o Parlamento se Costa não se demitir. PCP e Bloco foram mais cautelosos, recusando correr atrás de um populismo fácil e pedindo a conclusão dos apuramentos antes de serem retiradas consequências. O Livre pediu esclarecimentos a António Costa.

António Costa foi a Belém logo após as primeiras notícias e esteve reunido com Marcelo Rebelo de Sousa. Pouco depois, a RTP avançou que a procuradora-geral da República, Lucília Gago, foi chamada à Presidência da República, onde esteve reunida com Marcelo até às 12h15. Primeiro-ministro e Presidente cancelaram agendas.

A Procuradoria-Geral da República divulgou um comunicado ao final da manhã em que confirmava que João Galamba é arguido e que António Costa também vai ser investigado autonomamente pelo Supremo Tribunal de Justiça no caso dos negócios do lítio e do hidrogénio.

O Ministério Público revelou também que o perigo de fuga, bem como de continuação da actividade criminosa, de perturbação do inquérito e ainda de perturbação da ordem e tranquilidade públicas estiveram na origem dos mandados de detenção emitidos em nome do chefe de gabinete do primeiro-ministro, do presidente da Câmara Municipal de Sines, de dois administradores da sociedade Start Campus e de um advogado/consultor contratado por esta sociedade.

António Costa volta a Belém para um segundo encontro com Marcelo Rebelo de Sousa. Em seguida, convocou os jornalistas para uma declaração ao país às 14h00 e, após um ligeiro atraso, anuncia que apresentou o seu pedido de demissão ao Presidente da República. "Estava totalmente disposto a dedicar-me com toda a energia a cumprir o mandato até ao termo desta legislatura", disse.

O Presidente da República emitiu uma nota a informar de que já aceitou a demissão do primeiro-ministro e de que vai receber os partidos e convocar uma reunião do Conselho de Estado para dar seguimento ao processo que deverá culminar com a dissolução da Assembleia da República. Só depois, na quinta-feira, falará ao país.